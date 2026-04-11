Γερμανία: Απεργία των πιλότων της Lufthansa στις 13 και 14 Απριλίου

Σε απεργία για τη Δευτέρα και την Τρίτη (13 και 14 Απριλίου) καλεί τους πιλότους της Lufthansa το συνδικαλιστικό τους όργανο, ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

Η απεργία θα αρχίσει στις 00.01 (τοπική ώρα) της Δευτέρας και θα διαρκέσει έως τις 23:59 της Τρίτης. Χθες πραγματοποιήθηκε 24η κινητοποίηση των εργαζομένων στα πληρώματα καμπίνας της Lufthansa και της θυγατρικής της, CityLine, η οποία προκάλεσε ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις, κυρίως στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ