Χατζηδάκης: Η μάχη με το βαθύ κράτος πρέπει να είναι συνεχής

Κάθε περίπτωση έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τους βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ που ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Realnews, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλνει το μήνυμα ότι «η μάχη με το βαθύ κράτος πρέπει να είναι συνεχής. Ασφαλώς έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα, με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του δημοσίου, με την απονομή των συντάξεων γρηγορότερα από ό,τι στη Γερμανία, με το 1555 στον ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας, με το 1566 στο Υπουργείο Υγείας, με τον πρόσφατο νόμο με 14 πρωτοβουλίες για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ο οποίος με πρωτοβουλία μου ψηφίστηκε από τη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα».

Την ίδια στιγμή, «στον αντίποδα, υπάρχουν και χαρακτηριστικές περιπτώσεις που δεν τα καταφέραμε, όπως του ΟΣΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιμένω, όμως, ότι κάθε κρίση είναι και ευκαιρία, για να κάνουμε και άλλα βήματα μπροστά. Η ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη μέχρι αργά το καλοκαίρι, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η δημιουργία ενός σύγχρονου και διαφανούς συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων είναι σημαντικές μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά και η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας».

Ερωτηθείς για τους βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ που ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κ. Χατζηδάκης επαναλαμβάνει ότι «κάθε περίπτωση έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, αλλά η προσεκτική ανάγνωση των δικογραφιών δείχνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό πρόκειται για περιπτώσεις εξυπηρέτησης πολιτών και κάλυψης αδυναμιών της διοίκησης. Αυτό εξηγεί και την παρατήρησή σας για το πώς μπορεί να αισθάνονται μέσα τους αρκετοί βουλευτές. Η απόφαση του Πρωθυπουργού όμως στέλνει ένα μήνυμα προς την κοινωνία ότι η Νέα Δημοκρατία στέκεται απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα. Επιπλέον, το καλοκαίρι του περασμένου έτους είχε επιλεγεί η ίδια στάση για παλαιότερη δικογραφία. 'Αρα, τώρα δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό», επισημαίνει και συνεχίζει:

«Παράλληλα, δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι όλοι οι βουλευτές που αναφέρονται στη δικογραφία ζήτησαν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους». Ενώ υπογραμμίζει συγχρόνως «την υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που ισχυρίζονται λίγο πολύ ότι εκείνοι δεν έκαναν εξυπηρετήσεις όταν κυβερνούσαν. Για αυτούς όλα ξεκίνησαν το 2019. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά!».

Ακολούθως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επικαλούμενος και το σχετικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «να επισπεύσει τις διαδικασίες και οι υποθέσεις να τρέξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία ούτε μόνο όσους βουλευτές των οποίων θα αρθεί η ασυλία. Αφορά συνολικά την πολιτική ζωή του τόπου. Φανταστείτε να πηγαίνουν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε εκλογές, έχοντας τέτοιου είδους ζητήματα ανοικτά. Όλοι ξέρουμε άλλωστε ότι, πολλές φορές, οι διώξεις γίνονται πρωτοσέλιδα, αλλά οι αθωώσεις μονόστηλα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ενώ στο ερώτημα, μήπως η κάθαρση περνά μέσα από πρόωρες εκλογές, ο Κ. Χατζηδάκης δηλώνει επ' αυτού: «Ο ίδιος, ξέρετε, απάντησα στη Βουλή στον κ. Ανδρουλάκη και στο αίτημά του για πρόωρες εκλογές, λέγοντας ότι μου θυμίζει το αρνί που εύχεται να έρθει το Πάσχα. Προφανώς ήταν ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι, με βάση τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και με πολύ μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ».

Διευκρινίζει πάντως ότι «δεν είναι, ωστόσο, στον σχεδιασμό του Πρωθυπουργού οι πρόωρες εκλογές. Έχουμε μπροστά μας πρωτοβουλίες που θέλουμε να τρέξουμε, όπως για παράδειγμα η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που αναδεικνύουν την ανάγκη για διατήρηση της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας».

Σε σχέση με το ασυμβίβαστο, δηλώνει ότι «ο Πρωθυπουργός κατέθεσε μια πρόταση, η οποία εφαρμόζεται σε 7 ευρωπαϊκές δημοκρατίες, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Είναι μια πρόταση στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προβληματισμού για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της πολιτικής στην Ελλάδα. Σ' αυτό θεωρητικά όλοι συμφωνούμε. Εκείνο το οποίο είδα όμως είναι ότι όσοι διαφώνησαν με την πρόταση του Πρωθυπουργού δεν κατέθεσαν καμία δική τους πρόταση. Πώς θα ενισχυθεί άραγε η αξιοπιστία της πολιτικής στην πατρίδα μας, εάν δεν εκμεταλλευτούμε και τη συνταγματική αναθεώρηση; Αρκεί άραγε να έρθουν τα σημερινά κόμματα της αντιπολίτευσης στην εξουσία;», διερωτάται και συνεχίζει:

«Ας είμαστε ειλικρινείς, τρία πράγματα χρειάζονται: πολιτικοί με σύγχρονο ευρωπαϊκό πνεύμα, εργαλεία, ψηφιακά και μη, για την περιθωριοποίηση στην πράξη του ρουσφετιού και συνταγματικές τομές που θα επιβάλουν το πολιτικό σύστημα να κινείται μακριά από πελατειακούς πειρασμούς».

Αλλάζοντας θέμα, στα της Μέσης Ανατολής, τονίζει ότι «σίγουρα η εκεχειρία που συμφωνήθηκε δημιουργεί προσωρινή ανακούφιση και αναμένουμε να δούμε αν οι εξελίξεις θα είναι μονιμότερα θετικές. Σίγουρα δεν θα γυρίσουμε αυτόματα εκεί που βρισκόμασταν στις 27-28 Φεβρουαρίου. Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση όσον αφορά τις τιμές, καθώς έχουμε μεγάλη διαταραχή στον Κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή, σε διάφορες εγκαταστάσεις, στη μεταφορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου».

Από εκεί και πέρα, «παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις, σε συντονισμό και με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και αποδείξαμε ήδη ότι παρεμβαίνουμε με σοβαρότητα και με ταχύτητα όταν αυτό απαιτείται. Δεν θα ήταν συνετό να προβούμε σε βιαστικές εκτιμήσεις. Βεβαίως, το καλύτερο σενάριο θα ήταν να μονιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση και να μην είναι αναγκαία η συνέχιση των όποιων έκτακτων μέτρων».

Στο ερώτημα, μάλιστα, αν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθαρίζει: «Καταρχάς, σήμερα δεν έχουμε πλήρη εικόνα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Αφήστε πρώτα να δημοσιευτούν τα οριστικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2025 και να παρακολουθήσουμε την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού. Με βάση αυτά, θα προχωρήσουμε στον σχεδιασμό των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Φαίνεται ότι τα οριστικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του 2025 θα είναι θετικά». «Ωστόσο - συμπληρώνει - δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι, παρά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι ένα ζήτημα το οποίο οφείλουμε να παρακολουθούμε καθημερινά. Γι' αυτό υπογραμμίζω και πάλι την αξία που έχει η πρόοδος της οικονομίας που έχει σημειωθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Κανείς δεν θέλει να φανταστεί πώς θα ήταν σήμερα η κατάσταση, αν η οικονομία μας βρισκόταν εκεί που ήταν το 2019».

Ερωτηθείς, τέλος, για το νόμο πια, για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας στο δημόσιο, που έχει τη σφραγίδα του Κ. Χατζηδάκη, αναφέρει: «Πρόκειται για ένα νόμο, ο οποίος περιλαμβάνει 14 τομές κοινής λογικής, με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος. Δίνουμε νέα εργαλεία στους πολίτες, π.χ. να μπορούν να εξυπηρετούνται με υπεύθυνη δήλωση, αντί να προσκομίζουν ξανά και ξανά πιστοποιητικά που ήδη κατέχει η δημόσια. Παράλληλα, αξιοποιούμε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και προβλέπουμε την ψηφιακή παρακολούθηση της πορείας κάθε υπόθεσης, ποιος είναι ο χειριστής και όλα τα σχετικά στοιχεία. Προβλέπεται, επίσης, ότι αν δεν αναρτώνται στο διαδίκτυο οι εγκύκλιοι των Υπουργείων και των Οργανισμών αυτές δεν θα ισχύουν».

Ταυτόχρονα, καταλήγει, «δίνουμε τέλος σε "ιστορίες καθημερινής τρέλας", όπως π.χ. στις παράλογες διεκδικήσεις του Δημοσίου, με οθωμανικά φιρμάνια. Και οι 14 πρωτοβουλίες θα έχουν υλοποιηθεί έως τις εκλογές και οι πολίτες θα έχουν δει τη διαφορά στις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Είναι σημαντικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που θα έχουν θετική επίδραση στην καθημερινότητα των Ελλήνων», διαβεβαιώνει κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ