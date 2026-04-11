Υπερκέρδη στην Ενέργεια: Επανέρχεται η συζήτηση για φορολόγηση – Το μοντέλο του 2022 στο επίκεντρο

Πέντε μεγάλες χώρες της ΕΕ ανοίγουν ξανά τον φάκελο της φορολόγησης των υπερκερδών στις εταιρείες του ενεργειακού κλάδου, σε μια στιγμή που οι τιμές ανεβαίνουν και ο δημοσιονομικός χώρος στενεύει.

Η νέα άνοδος στις τιμές ενέργειας επαναφέρει στο προσκήνιο ένα γνώριμο ευρωπαϊκό δίλημμα. Η σύρραξη ΗΠΑ, Ισραήλ – Ιράν ειχε προκαλέσει ισχυρή άνοδο στις τιμές ενέργειας με το Brent καταγράφοντας άλμα άνω του 10% το προηγούμενο διάστημα, ενώ τα συμβόλαια φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν επίσης με διψήφιο ποσοστό, αντανακλώντας τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και τις ανησυχίες για τις ροές. Η μεταβολή αυτή περνά ήδη σταδιακά στη χονδρική ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας νέα πίεση στα κόστη και επαναφέροντας φόβους για αλυσιδωτές αυξήσεις σε καύσιμα και λογαριασμούς.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις έχουν πλέον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο για επιδοτήσεις, η συζήτηση μετατοπίζεται ξανά προς το πώς θα κατανεμηθεί το κόστος της κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, επανέρχεται στο τραπέζι η ιδέα της φορολόγησης των υπερκερδών, με φόντο την εμπειρία του 2022 αλλά και τις διαφορές της σημερινής συγκυρίας.

Ποιοι ζητούν την παρέμβαση και γιατί τώρα

Υπό το βάρος των αυξανόμενων τιμών ενέργειας και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες αναλαμβάνουν πρωτοβουλία. Πέντε υπουργοί Οικονομικών από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Αυστρία, με κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την επαναφορά ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών στον ενεργειακό τομέα.

Στην επιστολή τους, οι υπουργοί υποστηρίζουν ότι η εμπειρία της προηγούμενης κρίσης έδειξε πως ένα μέρος των κερδών στον ενεργειακό κλάδο δεν προκύπτει από επιχειρηματικές επιλογές, αλλά από τις ίδιες τις συνθήκες της αγοράς σε περιόδους έντασης. Τονίζουν ότι η απότομη άνοδος των τιμών δημιουργεί «απρόσμενα» περιθώρια για ορισμένους παίκτες, τα οποία δεν συνδέονται με αυξημένο κόστος ή επενδύσεις, αλλά με εξωγενείς παράγοντες όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι περιορισμοί στην προσφορά.

Παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη για έναν πιο συντονισμένο ευρωπαϊκό μηχανισμό, ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις που προκύπτουν όταν τα μέτρα λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από μια τέτοια φορολόγηση θα μπορούν να αξιοποιηθούν στοχευμένα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, ζητούν από την Επιτροπή να εξετάσει νομικά και τεχνικά εργαλεία που θα επιτρέπουν την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου με ενιαίο τρόπο σε επίπεδο ΕΕ.

Τι εννοούμε πραγματικά όταν μιλάμε για «υπερκέρδη»

Ο όρος «υπερκέρδη» χρησιμοποιείται πολιτικά ως κάτι σχεδόν αυτονόητο, στην πράξη όμως είναι από τους πιο δύσκολους να οριστούν με ακρίβεια. Δεν πρόκειται απλώς για υψηλά κέρδη, αλλά για κέρδη που προκύπτουν χωρίς αντίστοιχη αύξηση κόστους, επενδύσεων ή παραγωγικής αποδοτικότητας, δηλαδή από μια στρέβλωση ή μια συγκυρία της αγοράς.

Στην ενέργεια, αυτές οι συγκυρίες δημιουργούνται όταν ένα εξωγενές σοκ - όπως ένας πόλεμος ή μια διακοπή ροών - εκτινάσσει τις τιμές σε όλη την αλυσίδα. Το κρίσιμο είναι ότι οι τιμές ανεβαίνουν οριζόντια, αλλά τα κόστη δεν ανεβαίνουν το ίδιο για όλους. Έτσι, κάποιοι παίκτες αρχίζουν να αποκομίζουν περιθώρια που δεν αντανακλούν τη δική τους απόδοση, αλλά την αδυναμία της αγοράς να ισορροπήσει.

Ένα απλό παράδειγμα αποτυπώνει τη λογική: μια μονάδα παραγωγής με κόστος 50 ευρώ/MWh πληρώνεται σε μια αγορά όπου η τιμή έχει εκτιναχθεί στα 200 ευρώ/MWh λόγω ακριβού φυσικού αερίου. Το επιπλέον περιθώριο δεν είναι αποτέλεσμα νέας επένδυσης ή καινοτομίας, αλλά της ίδιας της δομής της αγοράς που «μεταφέρει» το κόστος του ακριβότερου παίκτη σε όλους. Το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται και στη διύλιση ή στο εμπόριο, όταν τα περιθώρια διευρύνονται απότομα λόγω ελλείψεων ή ανακατεύθυνσης φορτίων.

Η δυσκολία ξεκινά ακριβώς εδώ: το «υπερκέρδος» είναι εύκολο να αναγνωριστεί πολιτικά, αλλά δύσκολο να απομονωθεί λογιστικά. Το βασικό ερώτημα είναι αν μπορεί να ξαναστηθεί μηχανισμός φορολόγησης χωρίς να “τρυπάει” λογιστικά.

Τι είχε κάνει η Ευρώπη το 2022

Η σημερινή συζήτηση δεν ξεκινά από το μηδέν. Το 2022, στην κορύφωση της ενεργειακής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε ένα έκτακτο πλαίσιο παρεμβάσεων με διπλό άξονα: αφενός επέβαλε πλαφόν στα έσοδα της ηλεκτροπαραγωγής, αφετέρου εισήγαγε μια προσωρινή εισφορά αλληλεγγύης στα υπερκέρδη των εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα.

Το σκεπτικό ήταν σαφές: σε μια περίοδο όπου οι τιμές εκτοξεύονταν λόγω εξωγενών εξελίξεων, ένα μέρος των κερδών θεωρήθηκε ότι δεν αντανακλούσε πραγματική οικονομική δραστηριότητα, αλλά συγκυριακά οφέλη. Έτσι, επιχειρήθηκε να ανακατευθυνθεί προς τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στην πράξη, ωστόσο, η εφαρμογή του μέτρου αποδείχθηκε ανομοιογενής. Κάθε κράτος-μέλος αξιοποίησε διαφορετικά εργαλεία, με διαφορετικούς συντελεστές και χρονικά περιθώρια, με αποτέλεσμα το πλαίσιο να λειτουργήσει περισσότερο ως ένα σύνολο εθνικών παρεμβάσεων παρά ως ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική.

Η ελληνική εμπειρία: Στοχευμένη παρέμβαση με όρια

Στην Ελλάδα, η παρέμβαση επικεντρώθηκε στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου τα υπερκέρδη μπορούσαν να εντοπιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια λόγω της εκτίναξης των τιμών στη χονδρική. Με βάση τον υπολογισμό της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προσδιορίστηκε ένα σημαντικό ύψος υπερκερδών, επί του οποίου επιβλήθηκε πολύ υψηλός συντελεστής έκτακτης φορολόγησης, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων για τους καταναλωτές.

Η προσέγγιση αυτή είχε ένα βασικό πλεονέκτημα: στηρίχθηκε σε μια αγορά όπου η απόκλιση μεταξύ κόστους και τιμών ήταν μετρήσιμη και διαφανής. Την ίδια στιγμή, όμως, ανέδειξε και τα όρια του μοντέλου. Η φορολόγηση δεν επεκτάθηκε με τον ίδιο τρόπο στους υπόλοιπους κρίκους της ενεργειακής αλυσίδας, όπως η διύλιση και η εμπορία καυσίμων, όπου τα κέρδη διαμορφώνονται με πιο σύνθετους όρους και είναι δυσκολότερο να απομονωθεί τι συνιστά «υπερκέρδος».

Γιατί επανέρχεται τώρα το ίδιο εργαλείο

Η επαναφορά της συζήτησης δεν εξηγείται μόνο από την άνοδο των τιμών, αλλά κυρίως από την αλλαγή των δημοσιονομικών συνθηκών. Σε αντίθεση με το 2022, τα κράτη σήμερα έχουν πολύ μικρότερο περιθώριο για γενικευμένες επιδοτήσεις, ενώ η πολιτική πίεση για στήριξη των καταναλωτών παραμένει ισχυρή.

Σε αυτό το περιβάλλον, η φορολόγηση των υπερκερδών εμφανίζεται ξανά ως ένα εργαλείο που επιτρέπει τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων χωρίς άμεση επιβάρυνση των προϋπολογισμών. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια λύση που συνδυάζει πολιτική αποδοχή με δημοσιονομική αναγκαιότητα.

Γιατί η σημερινή συγκυρία είναι πιο σύνθετη από το 2022

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι το τοπίο έχει αλλάξει. Το 2022, τα υπερκέρδη στην ηλεκτροπαραγωγή ήταν σχετικά εύκολο να εντοπιστούν, καθώς προέκυπταν από τη λειτουργία της αγοράς και τη μεγάλη απόκλιση τιμών. Σήμερα, τα κέρδη στον ενεργειακό τομέα είναι πιο διάχυτα και συχνά συνδέονται με δραστηριότητες όπως η διύλιση, το διεθνές εμπόριο καυσίμων, οι εισαγωγές LNG και οι στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου.

Αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολο τον σαφή προσδιορισμό του τι αποτελεί «υπερκέρδος» και αυξάνει τον κίνδυνο είτε να επιβληθούν άδικοι φόροι είτε να δημιουργηθούν παράθυρα αποφυγής.

Η νέα πρωτοβουλία επιχειρεί να μετατρέψει ένα έκτακτο εργαλείο σε πιο σταθερό μηχανισμό πολιτικής. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να σχεδιαστεί ένα σύστημα που να αποτυπώνει με ακρίβεια τα απρόσμενα κέρδη χωρίς να υπονομεύει τις επενδύσεις ή να ενθαρρύνει τη μεταφορά δραστηριοτήτων εκτός Ευρώπης.