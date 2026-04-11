Καβάλα: Ένα παιδί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Το επιβατικό ΙΧ που επέβαινε το παιδί, συγκρούστηκε με ταξί στην Εθνική Οδό Καβάλας- Σερρών.

Ένα μικρό παιδί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Εθνική Οδό Καβάλας- Σερρών. Σύμφωνα με την αστυνομία, το τροχαίο έγινε περίπου στη 1:00 μμ, στο ύψος του Παλαιοχωρίου, όταν επιβατικό όχημα συγκρούστηκε με ταξί.

Το παιδί που έχασε τη ζωή του επέβαινε στο επιβατικό ΙΧ. Από το ίδιο όχημα ανασύρθηκαν τραυματισμένοι ένας ακόμη ανήλικος και η μητέρα των δύο παιδιών, που ήταν συνοδηγός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ