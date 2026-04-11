Οι ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες ανάμεσα στις «συμπληγάδες» ΗΠΑ -Κίνας

Κάποτε ο βασικός προορισμός για τις παγκόσμιες φαρμακοβιομηχανίες, η Ευρώπη σήμερα πιέζεται από τις επιθετικές εμπορικές και πολιτικές τιμολόγησης φαρμάκων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τη μία πλευρά και από την εκρηκτική άνθηση της βιοτεχνολογίας στην Κίνα από την άλλη.

Όπως αναφέρει το CNBC, η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά η μειούμενη ανταγωνιστικότητα της ηπείρου ωθεί τις εταιρείες να αναζητούν αλλού επενδυτικούς προορισμούς. Και το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Διακυβεύονται νέες κυκλοφορίες κρίσιμων φαρμάκων, καθώς οι τιμές και οι κανονισμοί αποθαρρύνουν τις εταιρείες από το να τα λανσάρουν στην ήπειρο.

Η αβεβαιότητα στις ΗΠΑ και η απειλή της τιμολόγησης με καθεστώς «πλέον ευνοούμενου κράτους» έχει «δώσει στις φαρμακευτικές εταιρείες ένα μοχλό για να επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ή τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές», δήλωσε στο CNBC ο αναλυτής υγείας της ING, Diederik Stadig, αναφερόμενος σε πολιτική του Τραμπ σύμφωνα με την οποία η τιμή ενός φαρμάκου στις ΗΠΑ καθορίζεται στο χαμηλότερο επίπεδο τιμής που έχει πληρωθεί από μια άλλη συγκρίσιμη χώρα.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στη βιοτεχνολογία - τη μηχανή καινοτομίας της φαρμακοβιομηχανίας. Οι παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς το Πεκίνο για καινοτομία και ενδεχομένως για την ανεύρεση του επόμενου «blockbuster» φαρμάκου τους.

Από ηγετική σε θέση ουραγού

Για δεκαετίες, η Ευρώπη ήταν το αδιαμφισβήτητο εργαστήριο του κόσμου. Το 1990, σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας έρευνας και ανάπτυξης πραγματοποιούνταν στην Ευρώπη και περίπου το ένα τρίτο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα της ING. Σήμερα, το μερίδιο των ΗΠΑ στην έρευνα και ανάπτυξη έχει εκτοξευθεί στο 55%, ενώ της Ευρώπης έχει καταρρεύσει στο 26%.

Για δεκαετίες, οι εταιρείες καταγγέλλουν τις κατακερματισμένες κεφαλαιαγορές της Ευρώπης, την άνιση εφαρμογή της ενιαίας αγοράς σε θέματα τιμολόγησης και κλινικών δοκιμών, καθώς και τις άνισες πολιτικές αποζημίωσης.

Οι αμερικανικοί δασμοί και η τιμολόγηση «πλέον ευνοούμενου κράτους» έχουν «εισάγει μια αίσθηση επείγοντος στη συζήτηση με τρόπο που δεν έχουμε πραγματικά ξαναδεί», δήλωσε ο Stadig.

Η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο τη βιοτεχνολογία και τις αλυσίδες εφοδιασμού ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δίνοντας έμφαση στη σημασία οι αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων να παραμείνουν σε αμερικανικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα έχει εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη της καινοτομίας, εξασφαλίζοντας σημαντικές συμφωνίες με παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες για πρόσβαση στην πρώιμη επιστημονική έρευνα της χώρας.

Πριν από δέκα χρόνια, τα μόρια που είχαν αναπτυχθεί στην Κίνα αντιστοιχούσαν μόλις στο 4% του παγκόσμιου «pipeline» φαρμάκων. Σήμερα, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο, σύμφωνα με την ING.

«Η συνεχιζόμενη αδειοδότηση, οι στοχευμένες χρηματοδοτήσεις και η διαφοροποιημένη επιστήμη δείχνουν ότι το πλεονέκτημα της κινεζικής βιοφαρμακευτικής πιθανότατα θα συνεχιστεί παρά τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις», αναφέρει έκθεση της PitchBook τον Ιανουάριο.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε νωρίτερα φέτος από ερευνητές του Πανεπιστημίου Bocconi διαπίστωσε ότι οι ΗΠΑ «είναι σταθερά πιο επιτυχημένες από την ΕΕ στην προσέλκυση και διατήρηση δραστηριότητας έρευνας και ανάπτυξης στο έδαφός τους, ενώ η Κίνα αναδεικνύεται ως ο μεγαλύτερος καθαρός αποδέκτης ξένων επενδύσεων R&D παγκοσμίως».

Επιθετικές πολιτικές των ΗΠΑ

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέους δασμούς έως και 100% σε επώνυμα φάρμακα. Ωστόσο, αυτοί θα εφαρμόζονται μόνο σε φαρμακευτικές εταιρείες που δεν έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνίες με τον πρόεδρο για μείωση των τιμών των φαρμάκων για τους Αμερικανούς, πράγμα που σημαίνει ότι ο αντίκτυπός τους θα είναι περιορισμένος για πολλές εταιρείες.

Παρόλα αυτά, οι δασμοί αποτελούν «άλλο ένα σπρώξιμο προς την Ευρώπη ώστε να βάλει επιτέλους σε τάξη το ζήτημα της ανταγωνιστικότητάς της», και προστίθενται σε μια αυξανόμενη σειρά εξωτερικών πιέσεων που αποκαλύπτουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της, δήλωσε ο Stadig.

Οι ΗΠΑ παραμένουν επίσης η σημαντικότερη αγορά για τις φαρμακευτικές εταιρείες και υπάρχει ισχυρό κίνητρο για παραγωγή εκεί, επειδή οι υψηλότερες τιμές των φαρμάκων καθιστούν την αγορά εξαιρετικά κερδοφόρα.

Μια συχνά αναφερόμενη μελέτη της RAND Corporation το 2024 διαπίστωσε ότι οι τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ ήταν σχεδόν τρεις φορές υψηλότερες από ό,τι σε 33 άλλες χώρες υψηλού εισοδήματος.

Η τιμολόγηση «πλέον ευνοούμενου κράτους» απειλεί τα περιθώρια κέρδους των φαρμακευτικών εταιρειών στις ΗΠΑ. Πλέον, οι εταιρείες πρέπει να αποφασίσουν αν θα καθυστερούν τις κυκλοφορίες στην Ευρώπη ώστε να αποφύγουν την υποχρέωση να προσφέρουν το φάρμακο σε χαμηλότερες τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές ή αν θα υιοθετήσουν μία ενιαία παγκόσμια τιμή για ένα φάρμακο, ακόμη κι αν αυτή είναι υπερβολικά υψηλή για ορισμένες αγορές.

«Κάθε εταιρεία με την οποία έχω συνεργαστεί σκέφτεται πολύ σοβαρά αυτές τις επιλογές», δήλωσε στο CNBC τον Φεβρουάριο ο ανώτερος εταίρος της McKinsey, Greg Graves.

Ήδη, ορισμένα φάρμακα που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ δεν φτάνουν ποτέ στην Ευρώπη, επειδή οι τιμές εκεί είναι πολύ χαμηλότερες - ένα ζήτημα που ενδέχεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο υπό το καθεστώς της τιμολόγησης «πλέον ευνοούμενου κράτους».

Ανάλογα με την κατηγορία των φαρμάκων, αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα αρχίσουν να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το αν θα στοχεύουν σε υψηλό όγκο πωλήσεων ή σε υψηλή αξία.

«Για φάρμακα όπου η αξία είναι το ζητούμενο, θα δούμε καθυστερήσεις στις κυκλοφορίες στην Ευρώπη», δήλωσε ο Stadig. Και αν δεν αλλάξει κάτι, «θα δούμε μια σταδιακή ανακατανομή επενδύσεων μακριά από την Ευρώπη και προς τις ΗΠΑ».

Ο κλάδος, οι ειδικοί και οι εταιρείες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.

Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί στις βιοεπιστήμες. Ωστόσο, θα συνεχίσει να υστερεί σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου, εκτός αν αυξήσει τις δαπάνες για νέα φάρμακα, εξασφαλίσει ταχύτερη πρόσβαση για τους Ευρωπαίους ασθενείς και δημιουργήσει ένα καλύτερο λειτουργικό περιβάλλον για τις καινοτόμες εταιρείες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA).

Η Ευρώπη δαπανά περίπου το 1% του ΑΕΠ της για φαρμακευτικά προϊόντα, σε σύγκριση με 2% στις ΗΠΑ και 1,8% στην Κίνα, ενώ οι δαπάνες της ΕΕ για φάρμακα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στάσιμες εδώ και δύο δεκαετίες, σύμφωνα με τον κλαδικό φορέα.

«Πρέπει να αυξήσουμε τις δαπάνες και να καταργήσουμε τις κρατικές επιστροφές (clawbacks) και τους φόρους - αυτές οι πολιτικές είναι κρίσιμες για να διατηρηθούν οι εταιρείες στην ΕΕ και να βελτιωθεί η πρόσβαση», δήλωσε μέσω email στο CNBC η γενική διευθύντρια της EFPIA, Nathalie Moll.

«Αυτό είναι κρίσιμο όχι μόνο για τους ασθενείς, που θα ωφεληθούν από ταχύτερη και πιο ισότιμη πρόσβαση στα φάρμακα, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη».

Χωρίς τη φαρμακοβιομηχανία, η Ευρώπη θα είχε εμπορικό έλλειμμα 88 δισ. ευρώ (103 δισ. δολάρια), αντί για πλεόνασμα 130 δισ. ευρώ, όπως ανέφερε η Moll.