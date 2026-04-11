Ανδρουλάκης: Μαζί μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας

«Οι 'Αγιες Μέρες του Πάσχα εκπέμπουν ένα πανανθρώπινο μήνυμα: τη μετάβαση από την απογοήτευση και την αδικία σε έναν κόσμο ελευθερίας και δικαιοσύνης», υπογραμμίζει στο πασχαλινό μήνυμα του ο Νίκος Ανδρουλάκης και συμπληρώνει πως «φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση».

Ο κ. Ανδρουλάκης εξηγεί ότι πρώτα απ' όλα, ως ανθρωπότητα, πρέπει να φύγουμε από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, και να οδηγηθούμε στην πολυπόθητη ειρήνη, μέσα από τον διάλογο και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου ενώ συμπληρώνει πως και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία.

«Ως λαός, καλούμαστε για το κρίσιμο πέρασμα από τη γενικευμένη θεσμική και αξιακή παρακμή σε μια νέα εποχή διαφάνειας, αξιοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο το σκοτάδι της διαφθοράς, των σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών. Χρειάζεται επανεκκίνηση», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Επισημαίνει ακόμη πως «όλοι μαζί, με συγκροτημένο προοδευτικό σχέδιο και το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές -- μια Ελλάδα για όλους».

«Εύχομαι από καρδιάς υγεία και αγάπη σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, με την πίστη ότι ενωμένοι και με τις αξίες μας, θα πετύχουμε τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Χρόνια Πολλά!», καταλήγει στο μήνυμά του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ