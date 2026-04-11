Έφτασε στην Ελλάδα το Άγιο Φως

Το αεροσκάφος που μετέφερε το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και έγινε δεκτό με τιμές αρχηγού κράτους.

Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα και από εκεί μεταλαμπαδεύεται σε όλες τις ενορίες της επικράτειας, μέσω ειδικών πτήσεων, αλλά και οδικώς.

Λοβέρδος: Πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό

Πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, ο οποίος για αιώνες διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τους Αγίους Τόπους και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, χαρακτήρισε την μεταφορά του Αγίου Φωτός ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος κατά την αντιφώνηση του προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄, κατά την παραλαβή του Αγίου Φωτός.

"Βρισκόμαστε σήμερα στον Πανάγιο Τάφο, τον ιερότερο τόπο της Χριστιανοσύνης, από όπου αναδύεται διαχρονικά το Μήνυμα της Αναστάσεως, της ελπίδας και της ειρήνης για ολόκληρη την ανθρωπότητα" είπε ο κ.Λοβέρδος και πρόσθεσε:

"Η αποστολή μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα αποτελεί - και για μένα προσωπικά - μία πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, ο οποίος για αιώνες διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τους Αγίους Τόπους και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Η φετινή τελετή πραγματοποιείται σε μία συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις υπενθυμίζουν πόσο πολύτιμη είναι η διαφύλαξη των Ιερών Προσκυνημάτων ως χώρων προσευχής για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και των θρησκειών".

Ο κ.Λοβέρδος καταλήγοντας στην αντιφώνηση του σημείωσε:

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον σεβασμό του ιστορικού Καθεστώτος των Αγίων Τόπων και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτούς. Το 'Αγιο Φως δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό σύμβολο, αλλά και μήνυμα συμφιλίωσης, ιδιαίτερα σε εποχές δοκιμασίας.

Με βαθύ σεβασμό παραλαμβάνουμε το Ανέσπερο 'Αγιο Φως για να το μεταφέρουμε στην Ελλάδα, ώστε να μεταδώσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το μήνυμα της ελπίδας, της ενότητας και της πνευματικής αναγέννησης.

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά σε όλους!»

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ