Το ενεργειακό κόστος βαρίδι για τον τουρισμό

Περιορισμένες οι μέχρι τώρα επιπτώσεις στις κρατήσεις. Αυξήσεις στα εισιτήρια, κόστη θέρμανσης και κλιματισμού κι ανατιμήσεις τροχοπέδη για τη σεζόν.

Σε δρόμο μετ’ εμποδίων καλείται να τρέξει και φέτος ο ελληνικός τουρισμός, λόγω της ευρύτερης γεωπολιτικής αβεβαιότητας αλλά και του ενεργειακού κόστους που ναρκοθετεί τη σεζόν. Την ώρα που δύσκολα μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέπεις, οι αυξήσεις στα αεροπορικά, τα κόστη θέρμανσης και επικείμενες ανατιμήσεις εντείνουν την ανασφάλεια, όχι τόσο για την άφιξη τουριστών στη χώρα αλλά για το πόσο «χοντρό» θα είναι το πορτοφόλι τους. Μοναδική σταθερά, η ελπίδα ότι οι συνομιλίες που ξεκινούν σήμερα θα έχουν αίσιο τέλος, τερματίζοντας τις εχθροπραξίες και ο εν λόγω κλάδος, χάρη και στην «τεχνογνωσία» που έχει αποκτήσει στις κρίσεις, θα ανακάμψει δυναμικά.

Οι τιμές των καυσίμων

Ενδεικτικά του κλίματος, είναι τα όσα αναφέρουν παράγοντες και φορείς του κλάδου λίγο πριν πριν την έναρξη της σεζόν. «Προσβλέπουμε σε μία ακόμη ισχυρή χρονιά το 2026, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις» ανέφερε χαρακτηριστικά. ο κ. Ευτύχης Βασιλάκης, διευθύνων σύμβουλος της Aegean και της Autohellas, κατά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε με τους αναλυτές με την αφορμή των αποτελεσμάτων της τελευταίας για το 2025. Σύμφωνα με τον ίδιο παρά τον αρνητικό γεωπολιτικό παράγοντα, που δημιουργεί αβεβαιότητα για τον τουρισμό και τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις και παρατηρείται αύξηση της χωρητικότητας από τις αεροπορικές εταιρείες.

«Το ποσοστό αύξησης των αεροπορικών θέσεων για τη θερινή περίοδο στην Ελλάδα είναι στο +7% σε σχέση με πέρυσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι αεροπορικές δείχνουν εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά. Σε ήπια ανοδική πορεία παραμένουν και οι κρατήσεις σε σχέση με τα ξενοδοχεία, παρότι καταγράφεται μια επιβράδυνση στη ροή νέων κρατήσεων μέσα στον Μάρτιο. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, βάσει των όσων ανέφερε ο επικεφαλής, δεν πρέπει να παραβλέπονται οι παράγοντες αβεβαιότητας, όπως οι τιμές των καυσίμων και η εξέλιξη της ζήτησης.

Φρένο στη ροή των κρατήσεων

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Τζίνα Μαμιδάκη, επικεφαλής του ιστορικού ομίλου Bluegr Hotels & Resorts, δήλωνε προσφάτως συγκρατημένα αισιόδοξη. Ελπίζουμε οι γεωπολιτικές εξελίξεις να μην ανακόψουν τη θετική δυναμική με την οποία ξεκίνησε η χρονιά, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε πρόσφατη ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με την ίδια, μέχρι σήμερα δεν καταγράφονται ακυρώσεις, ωστόσο παρατηρείται επιβράδυνση στο ρυθμό των κρατήσεων. Ενώ τις δύο πρώτες εβδομάδες οι κρατήσεις κινούνταν στα επίπεδα του 2025, την τρίτη εβδομάδα των συγκρούσεων παρατηρήθηκε πτώση του ρυθμού κατά 6%, η οποία την τέταρτη εβδομάδα διευρύνθηκε στο 12% σε σχέση με πέρυσι.

Μέρος της κάμψης ενδέχεται να συνδέεται και με τη χρονική μετατόπιση του Πάσχα, ωστόσο η υποχώρηση σε συγκεκριμένες αγορές αποδίδεται βασικά στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στο κλίμα που διαμορφώνεται. Για παράδειγμα, όπως εξηγούσε, η αμερικανική αγορά υποχώρησε από την τρίτη στην πέμπτη θέση στο μείγμα κρατήσεων, παρουσιάζοντας εντονότερη επιβράδυνση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ανησυχία για πτώση της μέσης Δαπάνης

Αισιόδοξα παρά την έκρυθμη κατάσταση παραμένουν και στελέχη της ελληνικής ξενοδοχίας, τονίζοντας ότι αν η σύγκρουση τερματιστεί τις επόμενες εβδομάδες οι επιπτώσεις θα είναι αμελητέες. Σύμφωνα με τους ίδιους, η μεγαλύτερη ανησυχία εδράζεται μάλιστα όχι τόσο στο φρένο της ροής των κρατήσεων, αλλά στην έκρυθμη οικονομική συνθήκη που δημιουργεί παγκοσμίως ο πόλεμος, η οποία αυξάνει το κόστος του ταξιδιού αλλά και περιορίζει την αγοραστική δυνατότητα των επισκεπτών.

Την εικόνα επιβεβαιώνουν και τα πρόσφατα δεδομένα του Eurocontrol βάσει των οποίων η μείωση των πτήσεων εξαιτίας του πολέμου στη Μ. Ανατολή δεν είναι μεγάλη στην περίπτωση της Ελλάδας και ευρύτερα της Ευρώπης. Βάσει των στοιχείων του Eurocontrol η μείωση στην περίπτωση της Ευρώπης φτάνει μόλις στο 5%, ποσοστό που έχει περιοριστεί στο 2,5% καθώς οι αερομεταφορείς επαναφέρουν μέρος των δρομολογίων τους. Στην περίπτωση της χώρας μας δε, η μείωση των πτήσεων από/προς τη Μέση Ανατολή για/από την Ελλάδα φτάνει περίπου το 38%, με τις ημερήσιες αναχωρήσεις να υποχωρούν από 26 σε 16. Αντίστοιχα, το αεροδρόμιο της Αθήνας καταγράφει πτώση της τάξης του 41% στις σχετικές ροές, όταν όμως το ποσοστό των δρομολογίων προς τις περιοχές αυτές αντιστοιχεί σε μόλις 7% του συνόλου.

Με τα παραπάνω δεδομένα, το μεγαλύτερο ρίσκο δεν εντοπίζεται τόσο στην άμεση ζήτηση, αλλά στις έμμεσες επιπτώσεις της κρίσης, όπως η αύξηση του κόστους των μετακινήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα δεδομένα του Eurocontrol, η τιμή των αεροπορικών καυσίμων είχε αυξηθεί ήδη από τρίτη εβδομάδα της σύγκρουσης κατά 134%, δημιουργώντας πιέσεις στο κόστος λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών αλλά και ανατιμήσεις στους ναύλους οι οποίες ανά περιπτώσεις φτάνουν και το 15%.

Πληγή στους τζίρους των επιχειρήσεων

Αντίστοιχα στελέχη του ορεινού τουρισμού επεσήμαναν στο περιθώριο εκδήλωσης ότι οι ενδείξεις ακόμα και για το Πάσχα δεν είναι ανησυχητικές, υπογραμμίζοντας όμως το θέμα του ενεργειακού κόστους. «Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου είναι πολυδιάστατη. Κι αυτό γιατί πέρα από το κόστος των μετακινήσεων, εκτινάσσει και τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, ειδικά των ξενοδοχειακών, οι οποίες έχουν ήδη καταχωρημένες κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τιμές μιας εντελώς διαφορετικής συγκυρίας.

Υπό αυτό το πρίσμα και ειδικά αν οι συνομιλίες δεν ευωδώσουν και την εκεχειρία διαδεχτούν νέες συγκρούσεις, η τελευταία γραμμή του ισολογισμού των ξενοδοχείων δύσκολα θα καταγράψει θετικό πρόσημο φέτος. Ευχή όλων είναι η ένταση να μην συνεχιστεί ώστε να μην περάσουν τα κέρδη σε αρνητικό έδαφος.