Πακιστάν: Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Παραμένει ασαφές αν οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται απευθείας ή μέσω μεσολαβητών.

Συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ξεκινήσει στην Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τον ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB, αν και παραμένει ασαφές αν οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται απευθείας ή μέσω μεσολαβητών.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι άμεσες, οι συνομιλίες θα αποτελούν τις υψηλότερου επιπέδου πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Ακόμη κι αν είναι έμμεσες, αυτό αποτελεί μια σημαντική στιγμή για το Πακιστάν και ήταν δύσκολο να το φανταστεί κανείς μέσα σε αυτές τις έξι εβδομάδες πολέμου, δεδομένου πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές των δύο πλευρών σε βασικά ζητήματα και της βαθιάς δυσπιστίας.

Αν αυτό οδηγήσει σε απευθείας συνομιλίες, θα αποτελέσει ένα απτό και ιστορικό αποτέλεσμα για το Πακιστάν ως διαμεσολαβητή.

Το διακύβευμα πλέον είναι αν, μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας, αυτές οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε μια παρατεταμένη κατάπαυση του πυρός, σε κάποια μορφή συμφωνίας ή έστω σε μια δέσμευση για συνέχιση των συνομιλιών.

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται εν μέσω μιας εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, με καμία από τις δύο πλευρές να μην έχει ακόμη επιβεβαιώσει το εύρος των διαπραγματεύσεων.

Οι ιρανικές «κόκκινες γραμμές»

Για την Τεχεράνη υπάρχουν ορισμένες απαραβίαστες «κόκκινες γραμμές» στις διαπραγματεύσεις:

-Αυτές αφορούν στους περιφερειακούς συμμάχους της που δεν είναι άλλοι από τους Χούθι της Υεμένης, τη Χαμάς στη Γαζα και τη Χεμπολάχ του Λιβάνου.

-Στην άρση των διεθνών κυρώσεων

-Στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο

-Τα Στενά του Ορμούζ

-Η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.

Τραμπ: Το Ιράν χάνει κατά κράτος

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν «ΧΑΝΕΙ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ» στη σύγκρουση, καθώς ξεκινούν οι συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ.

Σε μια εκτενή ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι μέλη των μέσων ενημέρωσης «λατρεύουν να λένε ότι το Ιράν “κερδίζει”, ενώ στην πραγματικότητα όλοι γνωρίζουν ότι χάνει και χάνει κατά κράτος».

Στη συνέχεια επανέλαβε ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει η κυβέρνησή του κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης: «Το Ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η Αεροπορία τους έχει καταστραφεί, τα αντιαεροπορικά τους συστήματα είναι ανύπαρκτα, τα ραντάρ έχουν καταρρεύσει, τα εργοστάσια πυραύλων και drones έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί μαζί με τους ίδιους τους πυραύλους και τα drones και, το πιο σημαντικό, οι επί μακρόν “Ηγέτες” τους δεν είναι πλέον μαζί μας, δόξα τω Αλλάχ!»

Με πληροφορίες από CNN, BBC

Φωτογραφία @AP