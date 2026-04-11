Μακρόν - Ερντογάν συζήτησαν για Ιράν και Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σήμερα ότι συζήτησε τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν, αλλά και την κατάσταση στην Ουκρανία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

“Αρχικά συζητήσαμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καλώντας όλες τις πλευρές να σεβαστούν την εκεχειρία και να διασφαλίσουν ότι αυτή εφαρμόζεται και στον Λίβανο και σε όλες τις πλευρές να σεβαστούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Επίσης, δώσαμε έμφαση στη σημασία επίτευξης μιας ισχυρής και διαρκούς διπλωματικής λύσης”, έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP