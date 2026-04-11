Ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στο ΝΑΤΟ με μισθό 1.477 ευρώ - Αιτήσεις έως 22 Απριλίου

Μέχρι την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) να διεκδικήσουν μία από τις 10 ευκαιρίες εργασίας που προσφέρει το ΝΑΤΟ, μέσω του προγράμματος εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

Η αμοιβή των φοιτητών θα είναι 1.477,30 ευρώ το μήνα, ενώ καλύπτονται και τα έξοδα μετακίνησης από/προς το πανεπιστήμιο προς το HQ JFC Brunssum που είναι η έδρα του ΝΑΤΟ. Οι ασκούμενοι δικαιούνται 2 ημέρες άδειας για κάθε πλήρη μήνα πρακτικής άσκησης και συνολικά 12 ημέρες.

Το πρόγραμμα διάρκειας 6 μηνών, ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2027 και διαρκεί έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν:

Psychological Operations Branch (PsyOps)

Provost Marshal Office (PMO)

Office of the Political Advisor (POLAD)

Office of the Legal Advisor (LEGAD)

J9 Civil-Military Cooperation Branch (J9 CIMIC)

J8 Budget Branch (J8 Budget)

J7 Education and Individual Training Section (J7 E&IT)

J6 Cyberspace Branch (J6 CYD)

J4 Logistics Information Systems Section (J4 LISS)

Integrated Advisory Team (IAT)

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει:

- Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης να είναι εγγεγραμμένος και να φοιτά σε πρόγραμμα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

- Να διαθέτει γνώση διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ

- Να μπορεί να σχεδιάζει και να οργανώνει αποτελεσματικά τον χρόνο εργασίας

- Να διαθέτει ισχυρή αναλυτική σκέψη, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, βελτιστοποίησης και ανάλυσης δεδομένων

- Να έχει τη δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση

- Να είναι καλός επικοινωνιακά και να μπορεί να συνεργάζεται με ειδικούς σε διάφορα αντικείμενα εντός του οργανισμού

Μεταξύ των επιθυμητών προσόντων που ζητούνται είναι οι δεξιότητες στη χρήση υπολογιστών (π.χ. ECDL), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του πακέτου Microsoft Office, η καλή γνώση ανάλυσης διαδικασιών και εργαλείων διαχείρισης διαδικασιών, όπως διαγράμματα ροής και πίνακες κινδύνου-ελέγχου κ.α.

