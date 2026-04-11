Κύπρος: Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Γερμασόγεια - Τρεις τραυματίες

Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν οι αλλοδαποί ένοικοι της πολυκατοικίας στη περιοχή της Γερμασόγεια κοντά στην Λεμεσό της Κύπρου η οποία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η μια της πλευρά κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Στην πολυκατοικία διέμεναν αλλοδαποί αφρικανικής και αιγυπτιακής καταγωγής.

Όπως αναφέρει ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτήριο διέθετε συνολικά 8 με 9 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

April 11, 2026

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, ωστόσο αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για εκρήξεις από λαμπρατζιές (σ.σ. πυροτεχνήματα), λόγω της Αναστάσεως.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού προσώπου από την ΕΜΑΚ και την Πολιτική Άμυνα. Την ίδια ώρα, τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Σκύλοι-διασώστες συνδράμουν στις έρευνες απεγκλωβισμού.

