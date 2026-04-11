Κύπρος: Νεκρός ανασύσρθηκε εγκλωβισμένος στο κτίριο που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν ένα ακόμη άτομο στα ερείπια. Τρεις τραυματίες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:26

Συνεχίζονται οι προσπάθειες απομάκρυνσης των μπάζων μετά την κατάρρευση μέρους διώροφου κτιρίου στη Γερμασόγεια στην Κύπρο και σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση νεκρό ανασύρθηκε ένα άτομο που είχε εγκλωβιστεί, ενώ γίνεται έρευνα για ακόμη έναν ένοικο που δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, ανασύρθηκαν ζωντανοί τουλάχιστον δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο κτίριο υπήρχαν οκτώ με 10 διαμερίσματα και, κατά την ώρα της κατάρρευσης μέρους του κτιρίου, υπήρχαν πέντε με έξι άτομα εκεί, κάποια στο κομμάτι που δεν κατέρρευσε και κάποια εντός αυτού που κατέρρευσε.

Σημειώνεται ότι καθώς οι ένοικοι είναι αλλοδαποί, υπήκοοι διάφορων τρίτων χωρών, οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω διερμηνέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, και ένα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, με ασθενοφόρα, ενώ ακόμη ένα άτομο μετέβη σε νοσηλευτήριο μόνο του.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Κεττή, διασώθηκε και ένας σκύλος από το κτίριο που κατάρρευσε και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Στο σημείο εργάζονται συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), της Πολιτικής Άμυνας, της Αρχής Ηλεκτρισμού, μέλη της Αστυνομίας, και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην έρευνα χρησιμοποιούνται και οι ανιχνευτικοί σκύλοι Κ9 της ΕΜΑΚ.

Όπως αναφέρθηκε από τις αρχές στο σημείο, προτεραιότητα είναι η απομάκρυνση των μπάζων και διάσωση ατόμων που εγκλωβίστηκαν στο κατεστραμμένο κτίριο, μέρος του οποίου κατέρρευσε λίγο πριν τις 13.30.

Στο σημείο ενεργοποιήθηκε κέντρο επιχειρήσεων υπό τη Διοίκηση του Αρχιπύραρχου στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επαφή και επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δημοσίας Τάξεως, αναφέρει ο κ. Κεττής στην ανάρτησή του, ενώ στο κέντρο επιχειρήσεων βρίσκονται και ο Αναπληρωτής Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, και ο Διοικητής της ΜΜΑΔ.

Σημειώνει ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων υπό τον Αρχιπύραρχο ενεργοποίησε δύο Πολιτικούς Μηχανικούς του Υπουργείου Εσωτερικών για επί τόπου εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάστασης για ανάλογο σχεδιασμό επέμβασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ