Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Δύο πολεμικά πλοία διέπλευσαν σήμερα το Στενό του Ορμούζ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι η θαλάσσια οδός είναι ελεύθερη από θαλάσσιες νάρκες που φέρεται να έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν, αναφέρει η CENTCOM.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ανέφερε ότι δύο αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέπλευσαν σήμερα το Στενό του Ορμούζ.

Όπως δήλωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι η θαλάσσια οδός είναι ελεύθερη από θαλάσσιες νάρκες που φέρεται να έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν. Τα δύο πλοία είναι τα USS Frank E. Peterson και USS Michael Murphy.

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε:

«Σήμερα ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας διέλευσης και σύντομα θα κοινοποιήσουμε αυτή την ασφαλή διαδρομή στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ώστε να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη ροή του εμπορίου.»

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ιράν
ΗΠΑ
Στενά του Ορμούζ
