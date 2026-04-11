ΗΠΑ: Δύο πολεμικά πλοία διέπλευσαν σήμερα το Στενό του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ανέφερε ότι δύο αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέπλευσαν σήμερα το Στενό του Ορμούζ.

Όπως δήλωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι η θαλάσσια οδός είναι ελεύθερη από θαλάσσιες νάρκες που φέρεται να έχουν τοποθετηθεί από το Ιράν. Τα δύο πλοία είναι τα USS Frank E. Peterson και USS Michael Murphy.

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε:

«Σήμερα ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας διέλευσης και σύντομα θα κοινοποιήσουμε αυτή την ασφαλή διαδρομή στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ώστε να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη ροή του εμπορίου.»

