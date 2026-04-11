Ιραν Οι ΗΠΑ συμφωνούν στο ξεπάγωμα δεσμευμένων κεφαλαίων της Τεχεράνης - Αρνείται η Ουάσιγκτον

Η Τεχεράνη χαιρετίζει την κίνηση ως ένδειξη «σοβαρότητας» για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ. Αρνείται η Ουάσιγκτον

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:49

Ένας ανώτερος ιρανικός αξιωματούχος δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται στο Κατάρ και σε άλλες ξένες τράπεζες, χαιρετίζοντας την κίνηση ως ένδειξη «σοβαρότητας» για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Η πηγή, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσε στο Reuters ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που αναμένεται να αποτελέσει βασικό ζήτημα στις συνομιλίες.

Ο ανώτερος αξιωματούχος δεν ανέφερε την αξία των περιουσιακών στοιχείων που η Ουάσιγκτον είχε συμφωνήσει να αποδεσμεύσει. Μια δεύτερη ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συμφωνήσει να απελευθερώσουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που έχουν εγκλωβιστεί στο Κατάρ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος αρνήθηκε σήμερα αναφορές ότι η Ουάσινγκτον έχει συμφωνήσει στο ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων..

Κεφάλαια που πάγωσαν πριν οκτώ χρόνια

Τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, που είχαν αρχικά παγώσει το 2018, επρόκειτο να αποδεσμευτούν το 2023 στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά τα κεφάλαια πάγωσαν εκ νέου από τη διοίκηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ από τη Χαμάς, σύμμαχο του Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τότε ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα χρήματα στο άμεσο μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον διατηρούσε το δικαίωμα να παγώσει πλήρως τον λογαριασμό.

Τα κεφάλαια προέρχονται από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στη Νότια Κορέα και είχαν δεσμευτεί σε κορεατικές τράπεζες, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τις κυρώσεις στο Ιράν το 2018 - κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο - και ακύρωσε τη συμφωνία μεταξύ παγκόσμιων δυνάμεων και της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων ΗΠΑ - Ιράν τον Σεπτέμβριο του 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε με διαμεσολάβηση από τη Ντόχα, τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο Κατάρ. Η ανταλλαγή περιλάμβανε την απελευθέρωση πέντε Αμερικανών πολιτών που κρατούνταν στο Ιράν με αντάλλαγμα την αποδέσμευση των κεφαλαίων και την απελευθέρωση πέντε Ιρανών που κρατούνταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει τότε ότι τα χρήματα περιορίζονται αποκλειστικά για ανθρωπιστική χρήση, και ότι θα εκταμιεύονταν μόνο προς εγκεκριμένους προμηθευτές για τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και αγροτικά προϊόντα που θα αποστέλλονταν στο Ιράν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

