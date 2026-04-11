«Φωτιά» το πασχαλινό τραπέζι – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Το «χρηματιστήριο των τιμών» σε Βαρβάκειο, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία. Η ακτινογραφία της αγοράς.

Ως συνώνυμο της ακρίβειας και του πολέμου αναμένεται να μείνει χαραγμένο στις μνήμες των καταναλωτών το εφετινό Πάσχα, με τα ελληνικά νοικοκυριά να αδυνατούν να διαχειριστούν την τρέχουσα κατάσταση. Οι καταναλωτές καλούνται να στρώσουν το γιορτινό τραπέζι στη σκιά της ακρίβειας, η οποία μοιάζει πλέον δυσβάστακτη μετά την αδιαμφισβήτητη άνοδο του κόστους ζωής τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα κι ενώ η αβεβαιότητα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά μετά το Πάσχα.

Το πασχαλινό τραπέζι του 2026 αποδεικνύεται αρκετά ακριβότερο έναντι των προηγούμενων ετών, γεγονός που ώθησε τα προηγούμενα 24ωρα τους καταναλωτές σε επιλεκτικές, στοχευμένες και προσανατολισμένες στα άκρως απαραίτητα αγορές.

Από 7% έως και 20% το ακριβότερο το πασχαλινό τραπέζι

Με βάση τις έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το εφετινό πασχαλινό τραπέζι εμφανίζεται ακριβότερο από 7,8% έως και 20% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ), το κόστος για ένα τραπέζι 4-6 ατόμων εκτιμάται από107,20 έως 156,20 ευρώ, από 99,45 έως 142,95 ευρώ που κόστιζε πέρυσι, σε μια αύξηση της τάξης του 7,8% έως 9,3%. Από την πλευρά του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά τοποθετεί μεταξύ 135 και 150 ευρώ το κόστος για ένα τραπέζι τεσσάρων ατόμων, κάνοντας λόγο για αύξηση 10-15% σε σχέση με το 2025, ενώ για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια κάνει λόγο το ΙΝΚΑ (Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας). Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΙΝΚΑ, το κόστος για ένα τραπέζι 6-8 ατόμων αυξάνεται αισθητά σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο που φτάνει έως και το 20%. Το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού εκτιμάται στα 412,29 ευρώ, όταν το 2025 στοίχιζε 361,95 ευρώ.

«Φωτιά» η τιμή του οβελία

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, η συζήτηση για την τιμή του παραδοσιακού οβελία βρίσκεται στο επίκεντρο. Άλλωστε, οι αυξήσεις στα κρέατα αποτελούν φλέγον ζήτημα εδώ και αρκετό καιρό, λόγω και των ζωονόσων που έχουν πλήξει την εγχώρια παραγωγή αμνοεριφίων.

Έχοντας διενεργήσει περισσότερους από 300 ελέγχους σε όλη τη χώρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εκτιμά ότι μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη, οι τιμές στο αρνί διαμορφώνονταν σε αντίστοιχα επίπεδα με την περυσινή χρονιά και δη από 11,49 έως 11,90 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ και από 8,99 ευρώ το κιλό στις μεγάλες αγορές, όπως η Βαρβάκειος.

Την ίδια ώρα, όπως προκύπτει από τις τιμοληψίες του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ, για 5 κιλά αρνί οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν εφέτος 69,00 ευρώ (ή 13,80 ευρώ το κιλό), σε μια μεσοσταθμική αύξηση 11,3% από πέρυσι, όταν 5 κιλά αρνί κόστιζαν 62 ευρώ. Αντίστοιχα, για 5 κιλά κατσίκι θα πληρώσουν 74,00 ευρώ (ή 14,80 ευρώ το κιλό) από 66,50 ευρώ πέρυσι, ήτοι αύξηση κατά επίσης 11,3%.

Ακόμη και το κοτόπουλο κοστίζει εφέτος πιο ακριβά, παρά το γεγονός ότι είναι το πιο φθηνό κρέας και είθισται να το επιλέγουν όσοι καταναλωτές στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις. Εφέτος 5 κιλά κοτόπουλο πωλούνται προς 25,00 ευρώ από 23,00 ευρώ πέρυσι, ήτοι αύξηση κατά 8,7%.

Σύμφωνα πάντα με το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ, στη Βαρβάκειο, η τιμή του αρνιού κυμαίνεται από 11,99 έως 13,99 ευρώ το κιλό, στα σούπερ μάρκετ από 12,90 έως 13,99 ευρώ το κιλό και στα συνοικιακά κρεοπωλεία από 14,80 έως και 18,59 ευρώ το κιλό. Το κατσίκι πωλείται από 12,99 έως 14,99 ευρώ το κιλό στη Βαρβάκειο, από 13,90 έως 14,00 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ και από 15,50 έως 19,70 ευρώ το κιλό στα κρεοπωλεία της γειτονιάς.

Προκαλούν ίλιγγο οι τιμές στα οπωροκηπευτικά

Την ίδια ώρα, μεγάλες αυξήσεις - ακόμη και σε διψήφιο ποσοστό - καταγράφονται στα οπωροκηπευτικά, τα οποία θα χρειαστούν για να πλαισιώσουν τον παραδοσιακό οβελία.

«Δεν είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, φοβάμαι ότι θα δούμε πολύ μεγαλύτερες ανατιμήσεις προσεχώς. Η ακρίβεια συνεχίζεται και καλά κρατεί», σχολίαζε πρόσφατα η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών - Η Ποιότητα Της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ), Παναγιώτα Καλαποθαράκου.

Τρία κιλά πατάτες πωλούνται εφέτος προς 3,75 ευρώ (1,25 ευρώ το κιλό), ήτοι αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με πέρυσι που πωλούνταν προς 3,66 ευρώ, ενώ ένα κιλό καρότα διατίθεται προς 1,23 ευρώ από 1,15 ευρώ πέρυσι, ήτοι αύξηση κατά 7%.

Προς 2,17 ευρώ το κιλό πωλούνται οι τομάτες, ήτοι αυξημένες κατά 13% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ένα κιλό σπανάκι διατίθεται προς 2,10 ευρώ από 1,98 ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας άνοδο κατά 6,1%. Άνοδο κατά 1,7% καταγράφει η τιμή στα αγγουράκια που πωλούνται προς 0,68 ευρώ (στα 2,04 ευρώ τα τρία τεμάχια), ενώ αύξηση φωτιά κατά 27,1% μετρά το μαρούλι που πωλείται προς 3,00 ευρώ τα τέσσερα τεμάχια (0,75 ευρώ ανά τεμάχιο) από 2,36 ευρώ πέρυσι.

Πού κυμαίνονται οι τιμές σε αυγά και τσουρέκια

Μια 12άδα βαμμένα αυγά κυμαίνεται από 5,04 έως 11,40 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και από 8,50 έως 14,50 ευρώ στα ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (οπωροπωλεία κλπ), ενώ ένα σοκολατένιο αυγό (συσκευασία 240 γραμ) πωλείται από 7,87 έως 17,34 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και από 14,40 έως 20,86 ευρώ στα ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων (ζαχαροπλαστεία κ.α).

Την ίδια στιγμή, ένα τσουρέκι (συσκευασία 450 γραμ) διατίθεται στα σούπερ μάρκετ από 2,36 έως 3,98 ευρώ και στα λοιπά καταστήματα τροφίμων (ζαχαροπλαστεία κλπ) από 7,00 έως 12,50 ευρώ.

Πού αποδίδονται οι μεγάλες αυξήσεις τιμών

Σύμφωνα με τον Διοικητικό Διευθυντή του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ Χαράλαμπο Αράχωβα, η σημαντική αύξηση του φετινού πασχαλινού τραπεζιού οφείλεται στη διόγκωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας, στις ασθένειες που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο, καθώς και στο γεγονός ότι φέτος ορθόδοξο και καθολικό Πάσχα διαφέρουν μόνο κατά μία εβδομάδα, εξέλιξη που ενισχύει τη ζήτηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

«Σε κάθε περίπτωση, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται περισσότερο στην κάλυψη των απαραίτητων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι μειώνοντας τις αυθόρμητες αγορές σε μία περίοδο που η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, αν και πέραν των τροφίμων και των καυσίμων δεν καταγράφονται, έως τώρα, ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα», σημειώνει ο κ. Αράχωβας.

Αγορά δύο ταχυτήτων και επιλεκτική κατανάλωση

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), Βασίλη Κορκίδη, η πασχαλινή αγορά του 2026 διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών αλλά και συγκρατημένης κατανάλωσης, επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο «επιλεκτικής δαπάνης» για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η αγορά του Πάσχα 2026 χαρακτηρίζεται έντονα ως «αγορά δύο ταχυτήτων». Από τη μία πλευρά, τα σούπερ μάρκετ απορροφούν μέρος των αυξήσεων μέσω προσφορών και προϊόντων «κράχτη», ιδιαίτερα στον οβελία. Από την άλλη, τα παραδοσιακά καταστήματα - κρεοπωλεία, μανάβικα, φούρνοι και ζαχαροπλαστεία - διατηρούν υψηλότερες τιμές, προσφέροντας όμως ποιότητα και ελληνικά προϊόντα.

Ταυτόχρονα, καταγράφεται σαφής μεταβολή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι 6 στους 10 στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές, οι 8 στους 10 αναζητούν χαμηλότερες τιμές, ενώ παρατηρείται αύξηση των πρόωρων αγορών, με στόχο το «κλείδωμα» τιμών με τη χρήση της κατάψυξης. Παράλληλα, πολλές οικογένειες επιλέγουν μικρότερες ποσότητες και εναλλακτικά κρέατα, αλλά προτιμούν τα καταστήματα τροφίμων της περιοχής τους.

«Συνολικά, η εικόνα της πασχαλινής αγοράς για το 2026 δείχνει ότι, παρά τη διατήρηση του συνολικού τζίρου, ο όγκος κατανάλωσης μειώνεται. Το πασχαλινό τραπέζι αν και αισθητά ακριβότερο, παραμένει προσιτό για τους περισσότερους Έλληνες. Ωστόσο γίνεται πιο λιτό και προσεκτικό, αντανακλώντας τη μείωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης και την ανάγκη των καταναλωτών για προσεκτική διαχείριση των δαπανών τους. Η πασχαλινή αγορά χαρακτηρίζεται φέτος από περιορισμένη προσφορά, αυξημένο κόστος και υψηλότερες τιμές», καταλήγει ο κ. Κορκίδης.