Ιαπωνία: Ενέκρινε νέα στήριξη ύψους $4δισ. στην εταιρία ημιαγωγών Rapidus

Το υπουργείο βιομηχανίας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ενέκρινε επιπλέον 631,5 δισεκατομμύρια γιεν (3,96 δισεκατομμύρια δολάρια) για την επιτάχυνση της έρευνας και ανάπτυξης στην εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Rapidus.
Η στήριξη αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή προηγμένων ημιαγωγών και να ενδυναμώσει τις αλυσίδες εφοδιασμού τσιπ.
Με τη νέα χρηματοδότηση, η συνολική υποστήριξη για έρευνα και ανάπτυξη της Rapidus ανέρχεται σε 2,354 τρισεκατομμύρια γιεν.
Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι ο οργανισμός NEDO, ο εποπτευόμενος φορέας του, ο Οργανισμός Νέας Ενέργειας και Βιομηχανικής Τεχνολογίας, αποφάσισε να στηρίξει έργα σχεδιασμού ημιαγωγών που σχετίζονται με τις Fujitsu και IBM Japan.
Η Rapidus εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη επόμενης γενιάς λογικών ημιαγωγών κλίμακας 2 νανομέτρων και σχεδιάζει να ξεκινήσει μαζική παραγωγή το οικονομικό έτος 2027.
Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία εξασφάλισε συνδυασμένες επενδύσεις περίπου 160 δισεκατομμυρίων γιεν από ιδιωτικές εταιρείες, με προγραμματισμένη κρατική στήριξη ύψους 250 δισεκατομμυρίων γιεν.