Ιράν: Αμερικανικό πολεμικό ανέκρουσε πρύμναν στο Ορμούζ μετά από προειδοποίηση μας - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Αμερικανικό πολεμικό πλοίο ανέκρουσε πρύμναν μετά από την προειδοποίηση των Ιρανών ότι θα δεχτεί επίθεση εντός 30 λεπτών αν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου Ιρανού στρατιωτικού αξιωματούχου στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Σχετικά με την αναφορά του ημιεπίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων TASNIM για την αποχώρηση αμερικανικού πολεμικού πλοίου από τα Στενά του Ορμούζ, μετά από προειδοποίηση του Ιράν, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έλαβαν τέτοια προειδοποίηση, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Axios στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ