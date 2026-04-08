Βρεττού: Ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Credia η συμμετοχή των επενδυτών στην ΑΜΚ - Xτύπησε το καμπανάκι του ΧΑ

Στην ισχυρή συμμετοχή ξένων επενδυτών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Credia αναφέρθηκε ο CFO της ΕΧΑΕ, Νίκος Κοσκολέτος, σημειώνοντας ότι περίπου το 80% της ζήτησης προήλθε από διεθνή χαρτοφυλάκια. Όπως επισήμανε, το ενδιαφέρον αυτό δεν αποτυπώνει μόνο τις προοπτικές της τράπεζας, αλλά και τη συνολικότερη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας.

Από την πλευρά της τράπεζας, η CEO της Credia, Ελένη Βρεττού, η οποία χτύπησε το καμπανάκι στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στο ΧΑ, υπογράμμισε ότι η αύξηση κεφαλαίου ενισχύει ουσιαστικά τη χρηματοδοτική θέση της Credia και δημιουργεί τις βάσεις για επιτάχυνση της αναπτυξιακής της στρατηγικής. Η ίδια στάθηκε στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης, καθώς –όπως ανέφερε– η ΑΜΚ προσέλκυσε και νέα κεφάλαια πέραν των υφιστάμενων μετόχων.

Η διαδικασία της αύξησης ολοκληρώθηκε με υψηλή κάλυψη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών τόσο προς την Credia όσο και προς τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο συνολικά.