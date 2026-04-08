ΟΔΔΗΧ: Στο 1,95% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων - Υπερκάλυψη 2,37 φορές

Στο 1,95% διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ υποβλήθηκαν συνολικές προ- σφορές ύψους 946 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,37 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

