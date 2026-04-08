Σε μεγάλη ανοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Optima προχώρησαν οι αναλυτές της Alpha Finance - Axia, με φόντο την ισχυρότερη των εκτιμήσεων πιστωτική επέκταση και τις ισχυρές εισροές καταθέσεων.

Όπως τονίζει η Alpha Finance - Axia, η Optima Bank ολοκλήρωσε το 2025 με ισχυρά μεγέθη, ενώ για το 2026, η τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, αν και με πιο μετριοπαθή ρυθμό μετά την εξαιρετικά ισχυρή επέκταση των προηγούμενων ετών.

Η διοίκηση δίνει guidance για συνεχιζόμενη αύξηση δανείων κατά περίπου 1,1 δισ. ευρώ και εισροές καταθέσεων περίπου 1,4 δισ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, με καθαρά κέρδη άνω των 195 εκατ. ευρώ και RoTE περίπου 24%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να στηριχθούν κυρίως από την αύξηση των όγκων, ενώ η δημιουργία προμηθειών θα παραμείνει ισχυρή, χάρη στη συνεχιζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνολικά, η τράπεζα εκτιμάται ότι θα διατηρήσει RoTE με άνεση πάνω από το 20%, με στήριξη από τη λειτουργική μόχλευση και τη συνεχιζόμενη επέκταση του ισολογισμού της.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Alpha Finance – Axia, η Optima ανακοίνωσε επίσης ένα στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, μέσω μιας πιθανής συναλλαγής με τη Euroxx Securities. Αν και η διαδικασία παραμένει σε προκαταρκτικό στάδιο, η συναλλαγή, εφόσον ολοκληρωθεί, θα μπορούσε να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες και να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της Optima σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Σχολιάζοντας ότι η κερδοφορία της τράπεζας φαίνεται ανθεκτική ακόμη και υπό πίεση, σε ένα πιθανό «πληθωριστικό σενάριο», η Alpha Finance – Axia δίνει νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή της Optima στα 8,50 ευρώ, έναντι 6,60 ευρώ προηγουμένως, με σύσταση hold.