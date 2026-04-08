ΕΒΕΠ: Υπόμνημα με 5 βασικά θέματα και προτάσεις στους Έλληνες Ευρωβουλευτές

Το ΕΒΕΠ παρέδωσε υπόμνημα, με πέντε βασικά θέματα, αντίστοιχα αιτήματα και προτάσεις στους ευρωβουλευτές, αναδεικνύοντας τις κύριες προκλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων

Η στήριξη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και επιχειρηματικότητας, σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, μεταξύ Ελλήνων ευρωβουλευτών και του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη, καθώς και του υπεύθυνου υποστήριξης επιχειρήσεων και μέλους της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, Νίκου Μαυρίκου, με την ευκαιρία του συνεδρίου της EuroCommerce στο Ευρωκοινοβούλιο, στις 7-9 Απριλίου 2026, για το ευρωπαϊκό χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Το Ε.Β.Ε.Π. παρέδωσε αναλυτικό υπόμνημα, με πέντε βασικά θέματα, αντίστοιχα αιτήματα και πέντε προτάσεις στους ευρωβουλευτές, αναδεικνύοντας τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και την ανάγκη διαμόρφωσης κοινής εθνικής γραμμής παρέμβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στο διεθνή οικονομικό χάρτη, όπως αυτός διαμορφώνεται, αλλά και της Ελλάδας ως ενεργειακός και διαμετακομιστικός κόμβος της ΕΕ στη ΝΑ Μεσόγειο. Το υπόμνημα, η σύνοψη του οποίου επισυνάπτεται, αναφέρεται στη βιώσιμη ανάπτυξη με ισότιμους όρους σε εμπόριο, βιομηχανία, ναυτιλία και υπηρεσίες, καθώς και τη τελωνειακή απλοποίηση σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η πρωτοβουλία του Ε.Β.Ε.Π. έλαβε χώρα σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο Ισραήλ με Ιράν και τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, με υψηλό ενεργειακό κόστος, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και εντεινόμενο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, επισημάνθηκε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παρουσιάσει άμεσα έναν οδικό χάρτη με τίτλο «Μια Ευρώπη – Μια Αγορά», ο οποίος θα περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένους στόχους και δεσμευτικές προθεσμίες για την ενίσχυση και ενοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σχετικά με τα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Φορολογίας ΤΑXUD, κ. Γεράσιμο Θωμά.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Β.Ε.Π. ζήτησε από τους Έλληνες ευρωβουλευτές να προωθήσουν μια ενιαία εθνική στρατηγική στα ευρωπαϊκά όργανα, να στηρίξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να αναδείξουν τον ρόλο των logistics, της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, της ακτοπλοΐας και της ναυπηγικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή οικονομία, να παρέμβουν για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και, κυρίως, των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας να υποστηρίξουν πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή Εμπορίου και Ανταγωνιστικότητας της SEA EUROPE, κ. Vincent Guerre, με θέμα τη ενεργή συμμετοχή των δύο μεγάλων ελληνικών ναυπηγείων του Κόλπου της Ελευσίνας.

Ο πρόεδρος, Βασίλης Κορκίδης, ευχαριστεί εκ μέρους του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές, που ανταποκρίθηκαν στην επίσκεψη του στις Βρυξέλλες και, ιδιαιτέρως, τους κκ. Γιώργο Αυτιά, Δημήτρη Τσιόδρα, Νίκο Παπανδρέου, κα Ελίζα Βοζεμπεργκ, κα Έλενα Κουντουρα, κα Μαρία Ζαχαριά, κκ. Κώστα Αρβανίτη και Σάκη Αρναούτογλου για τις εποικοδομητικές συναντήσεις στις οποίες ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις συμβουλευτικές πρωτοβουλίες του Ε.Β.Ε.Π. προς την κυβέρνηση, τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς και τους ευρωπαϊκούς φορείς. Τέλος, σημειώνεται πως στο υπόμνημα του Επιμελητηρίου περιέχονται τεκμηριωμένα στοιχεία που υποστηρίζουν την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών σε κεντρικό επίπεδο για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων, τόσο για τις ελληνικές, όσο και τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ακολουθεί αναλυτικά το υπόμνημα:

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, ως θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικότητας, εμπορικής, βιομηχανικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας της χώρας, καταθέτει το παρόν υπόμνημα με στόχο:

την ανάδειξη των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις,

τη διαμόρφωση κοινής εθνικής γραμμής παρέμβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή οικονομικό χάρτη.

Η συγκυρία χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές εντάσεις (Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ερυθρά Θάλασσα), υψηλό ενεργειακό κόστος, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και αυξανόμενο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Η Ε.Ε. πρέπει να παρουσιάσει το συντομότερο ένα οδικό χάρτη με τίτλο «Μια Ευρώπη, Μια Αγορά» με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, στόχους και προθεσμίες για την ενίσχυση και ενοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Κρίσιμες Προκλήσεις για την Ελληνική Οικονομία

Ενεργειακό κόστος και πληθωριστικές πιέσεις

• Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

• Επιπτώσεις σε βιομηχανία, logistics, εμπόριο και τουρισμό.

• Διαβρωτική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ.

Διαταραχές στη ναυτιλία και τις μεταφορές

• Κίνδυνοι από τη διέλευση μέσω Σουέζ, Ερυθράς Θάλασσας, Περσικό Κόλπο.

• Αύξηση κόστους μεταφοράς και ασφάλισης.

• Επιπτώσεις στον Πειραιά ως βασικό διαμετακομιστικό κόμβο.

Χρηματοδότηση και πρόσβαση των ΜμΕ

• Περιορισμένη απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από μικρές επιχειρήσεις.

• Υψηλό κόστος δανεισμού.

• Ανάγκη για ευρωπαϊκά εργαλεία μικροχρηματοδότησης.

Ρυθμιστικό βάρος και ευρωπαϊκή νομοθεσία

• Υπερβολική κανονιστική επιβάρυνση (compliance costs).

• Δυσανάλογες επιπτώσεις σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Διεθνής ανταγωνισμός & εμπορική πολιτική

• Πιέσεις από χώρες χαμηλού κόστους.

• Ανάγκη για ισότιμους όρους ανταγωνισμού (level playing field).

• Ζητήματα δασμών και εμπορικών συμφωνιών.

Προτεραιότητες Πολιτικής σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μείωση ενεργειακού κόστους

• Δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης τιμών ενέργειας.

• Επιτάχυνση επενδύσεων σε LNG, ΑΠΕ και ενεργειακές διασυνδέσεις.

• Στήριξη ενεργοβόρων κλάδων.

Ενίσχυση της ναυτιλίας των ναυπηγείων και των logistics

• Προστασία της ευρωπαϊκής ναυτιλίας από γεωπολιτικούς κινδύνους.

• Χρηματοδότηση για «πράσινα» πλοία και λιμένες.

• Αναγνώριση του ρόλου του Πειραιά και της Ελευσίνας ως στρατηγικού κόμβου.

Στήριξη των ΜμΕ

• Απλοποίηση πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

• Δημιουργία ειδικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για μικρές επιχειρήσεις.

• Φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα για clustering και εξωστρέφεια.

Μείωση γραφειοκρατίας

• Εφαρμογή της αρχής “Think Small First”.

• Μείωση διοικητικών βαρών έως 25% σε επίπεδο ΕΕ.

• Ψηφιοποίηση διαδικασιών.

Δίκαιη εμπορική πολιτική

• Ενίσχυση ελέγχων σε εισαγωγές από τρίτες χώρες.

• Αναθεώρηση καθεστώτος μικροδεμάτων.

• Προστασία ευρωπαϊκής παραγωγής.

Ειδικές Παρεμβάσεις για την Ελλάδα

• Ενίσχυση του ρόλου του Πειραιά ως ευρωπαϊκής πύλης εμπορίου.

• Στήριξη ναυτιλιακών clusters (π.χ. Maritime Hellas).

• Προώθηση ελληνικών εξαγωγών σε νέες αγορές.

• Ανάπτυξη υποδομών logistics και διασυνδέσεων με τη δημιουργία της Ελληνικής Συστάδας

Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Ε.Σ.Ε.Α.)

Προτάσεις – Αιτήματα προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές

Το ΕΒΕΠ καλεί τους Έλληνες Ευρωβουλευτές:

α) Να προωθήσουν ενιαία εθνική στρατηγική στα ευρωπαϊκά όργανα.

β) Να στηρίξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες υπέρ των ΜμΕ.

γ) Να αναδείξουν τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας και ναυπηγικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή οικονομία.

δ) Να παρέμβουν για μείωση του ενεργειακού κόστους.

ε) Να υποστηρίξουν πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Συμπεράσματα

Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια περίοδο πολλαπλών μεταβάσεων: ενεργειακής, γεωπολιτικής και ψηφιακής. Η Ελλάδα, μέσω των επιχειρήσεών της και ιδιαίτερα μέσω της ναυτιλίας και του εμπορίου, μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Απαιτείται, όμως, συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ενεργή συμβολή των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, ώστε να διασφαλιστεί:

• η ανθεκτικότητα της οικονομίας,

• η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και

• η βιώσιμη ανάπτυξη.



