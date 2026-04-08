Τα 19 ευρώ άγγιξε το αρνί: Οι τιμές στη Βαρβάκειο - Μικρότερες ποσότητες αγοράζουν οι καταναλωτές

Tα νοικοκυριά φέρεται να επιλέγουν μικρότερες ποσότητες προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν.

Aυξημένη είναι η κίνηση των καταναλωτών στις αγορές ενόψει Πάσχα παρά τις τιμές των αγαθών εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, τα νοικοκυριά φέρεται να επιλέγουν μικρότερες ποσότητες προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Για παράδειγμα, με βάση τις πρώτες εικόνες από τη Βαρβάκειο, αγοράζουν μισό κιλό αρνί ή κατσίκι αντί για ένα, ενώ αρκετοί επιλέγουν ως λύση και το κοτόπουλο που έχει χαμηλότερη τιμή.

