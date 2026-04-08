Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ με 1.000 θέσεις εργασίας

Συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό για 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Έναν δυναμικό χώρο συνάντησης της αγοράς εργασίας δημιουργεί στην Πάτρα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσα από τη διοργάνωση της 55ης «Ημέρας Καριέρας», δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και πολίτες να έρθουν σε άμεση επαφή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου, στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η είσοδος είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται στον σύνδεσμο: ΕΔΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εργοδότες, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις, διεκδικώντας θέσεις που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο: www.dypa.gov.gr