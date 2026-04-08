Η Eurobank υλοποιεί για 16η συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός

Το Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός (Πρόγραμμα), υλοποιεί για 16η συνεχή χρονιά η Eurobank, εξελίσσοντάς το σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 12μηνης υποστήριξης του κλάδου, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου τομέα.

Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με αυξημένες αφίξεις, έσοδα και επενδύσεις, ενώ παράλληλα σημειώνεται σταδιακή μείωση της εποχικότητας. Σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, ο κλάδος ενισχύει τη συμβολή του στην οικονομία και διευρύνει τη δραστηριότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις αυτές, η Eurobank προσαρμόζει το Πρόγραμμα ώστε να καλύπτει τον ετήσιο κύκλο της τουριστικής δραστηριότητας, προσφέροντας λύσεις για τη χρηματοδότηση, τη ρευστότητα, τις καθημερινές συναλλαγές και τη διαχείριση κινδύνων.

Το Business Banking Τουρισμός, το οποίο μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει περισσότερες από 60.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), εμπλουτίζεται φέτος με νέους κλάδους δραστηριότητας, όπως τα χιονοδρομικά κέντρα και ο οινοτουρισμός, ενισχύοντας τη στήριξη προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χειμερινούς και εναλλακτικούς προορισμούς. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην ευελιξία της χρηματοδότησης και στην ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος καλύπτονται τόσο οι ανάγκες κεφαλαίου κίνησης για τη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για την αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών. Παρέχονται, επίσης, χρηματοδοτικά εργαλεία και λύσεις για τη διαχείριση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων επιλογών χρηματοδότησης για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχο τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. Οι επιχειρήσεις υποστηρίζονται με εξειδικευμένη καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη μέσω ενός διευρυμένου οικοσυστήματος πιστοποιημένων συνεργατών. Σύγχρονα εργαλεία αξιοποιούν τις εισπράξεις των επιχειρήσεων μέσω POS ως μέσο ενίσχυσης της ρευστότητάς τους, ενώ παρέχεται δυνατότητα αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πόρων, με την υποστήριξη της Eurobank σε όλα τα στάδια υλοποίησης των επενδύσεων.

Ολιστική στήριξη για το τουριστικό οικοσύστημα

Το Business Banking Τουρισμός απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, όπως επιχειρήσεις φιλοξενίας, εστίασης, τουριστικών υπηρεσιών, μεταφορών και εμπορίου, καλύπτοντας τόσο παραδοσιακούς καλοκαιρινούς προορισμούς, όσο και αναπτυσσόμενες περιοχές χειμερινού και εναλλακτικού τουρισμού.

Μέσω του Προγράμματος παρέχεται πρόσβαση σε ολοκληρωμένες λύσεις στους εξής βασικούς άξονες:

Χρηματοδότηση & Ρευστότητα

 Εξειδικευμένες λύσεις χρηματοδότησης με αποπληρωμή προσαρμοσμένη στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης:

o Κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

o Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών.

 Αξιοποίηση των εισπράξεων μέσω POS ως εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας.

 Χρηματοδότηση επενδύσεων για ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας, όπως λύσεις ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), αντλίες θερμότητας, αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.

 Πρόσβαση σε εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα.

Μέσω του «Eurobank Ανάπτυξη», παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλα τα στάδια συμμετοχής των επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Καταθέσεις

 Προνομιακά επιτόκια σε επαγγελματικούς λογαριασμούς όψεως.

 Ενισχυμένα πακέτα συναλλαγών.

 Δυνατότητα δωρεάν συνδρομής στο πακέτο συναλλαγών Advanced for Business για νέους πελάτες.

«Καθημερινές» συναλλαγές & πληρωμές

 Σύγχρονες λύσεις POS και ψηφιακών πληρωμών.

 Υπηρεσίες e-commerce και online εισπράξεων.

 Άμεση είσπραξη πληρωμών μέσω IRIS payments, IRIS Person to Professionals (P2Pro).

Μισθοδοσία προσωπικού & παροχές

 Προνόμια και εκπτώσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα της Τράπεζας για το προσωπικό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Ασφαλιστικά Προγράμματα

 Ολοκληρωμένη κάλυψη επιχειρηματικών κινδύνων.

 Εξειδικευμένες λύσεις για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Business Banking Τουρισμός μπορείτε να δείτε εδώ.