Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ θα κάνει δηλώσεις σε δημοσιογράφους

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ενημέρωση των δημοσιογράφων σήμερα από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχο Νταν Κέιν.

Οι δύο αξιωματούχοι προγραμματίζεται να απευθυνθούν στους δημοσιογράφους στις 8.00 π.μ. (15:30 ώρα Ελλάδας).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα εξέπνεε στις 03:00 σήμερα. Ο Τραμπ είχε καταστήσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ προϋπόθεση για κατάπαυση του πυρός.

Ο θαλάσσιος διάδρoμος είναι κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και αερίου. Ο πόλεμος είχε αποτέλεσμα να κλείσουν πρακτικά τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ