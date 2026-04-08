Ξεκινά η ψηφιακή ενδυνάμωση 2.740 ατόμων με αναπηρία σε 74 Κόμβους σε όλη τη χώρα

Ενισχύουμε την αυτονομία και την ισότιμη συμμετοχή των συμπολιτών μας, δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου

Η απόφαση για την ένταξη ωφελούμενων στους 74 Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ατόμων με Αναπηρία σηματοδοτεί το επόμενο βήμα για την υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας που φέρνει την ψηφιακή γνώση πιο κοντά στα άτομα με αναπηρία σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες που είναι απολύτως αναγκαίες για τη σύγχρονη καθημερινότητα: από την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας έως την πρόσβαση σε υπηρεσίες του gov.gr και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως το e-banking. Με αυτόν τον τρόπο, η ψηφιακή γνώση γίνεται εργαλείο ισότητας, αυτονομίας και ουσιαστικής συμμετοχής.

Με απόφαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου εγκρίνονται οι αιτήσεις συμμετοχής και εντάσσονται οι πρώτοι ωφελούμενοι του Πιλοτικού Προγράμματος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία στους Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ατόμων με Αναπηρία.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «74 Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης φέρνουν την ψηφιακή γνώση πιο κοντά στα άτομα με αναπηρία. Για εμάς, η προσβασιμότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι δικαίωμα στη γνώση, στην αυτονομία, στην καθημερινή συμμετοχή. Με το πρόγραμμα αυτό δημιουργούμε ένα οργανωμένο δίκτυο στήριξης 2.740 θέσεων, ώστε κανείς να μη μένει πίσω σε μια εποχή που η ψηφιακή γνώση είναι βασικός όρος ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή».

Οι ωφελούμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα θα εκπαιδευθούν και ενδυναμωθούν στους Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ατόμων με Αναπηρία και κατατάσσονται ανά Κόμβο με βάση τη σειρά χρονικής προτεραιότητας της αίτησής τους και τη σειρά προτεραιότητας των δηλωθέντων Κόμβων. Το δίκτυο των 74 Κόμβων καλύπτει γεωγραφικά ολόκληρη την επικράτεια, φέρνοντας την ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση πιο κοντά στον πολίτη και διασφαλίζοντας ότι η ψηφιακή ενδυνάμωση δεν θα είναι προνόμιο λίγων, αλλά δυνατότητα για όλους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και το ΙΝ.ΕΣΑμεΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την πλατφόρμα υποβολής της αίτησής τους (https://empower.gov.gr).