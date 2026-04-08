ΕΕ για Ιράν: Καλωσορίζει την εκεχειρία και καλεί όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους

Οι επικεφαλής της ΕΕ καλωσόρισαν σήμερα την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

«Καλωσορίζω τη κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες που συμφώνησαν την περασμένη νύκτα οι ΗΠΑ και το Ιράν. Φέρνει την αποκλιμάκωση που χρειαζόταν πολύ», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω της πλατφόρμας X, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται κρίσιμης σημασίας διαπργματεύσεις για μια λύση με διάρκεια.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα πρόσθεσε στο Χ ότι καλεί «όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους (της συμφωνίας) ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή».

Η Κάγια Κάλας, η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είναι «ένα βήμα πίσω από το χείλος, έπειτα από εβδομάδες κλιμάκωσης».

«Δημιουργεί μια πολύ αναγκαία ευκαιρία να πέσει ο τόνος στις απειλές, να σταματήσουν οι πύραυλοι, να ξαναρχίσει η ναυσιπλοΐα και να δημιουργηθεί χώρος για διπλωματία για την επίτυξη μιας συμφωνίας με διάρκεια», πρόσθεσε.

Η Κάλας, η οποία πρόκειται να μεταβεί σήμερα στη Σαουδική Αραβία, διευκρίνισε ότι ευχαριστεί τον πακιστανό υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ για το ρόλο του στη διαπραγμάτευση αυτή, υπογραμμίζοντας πως η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις προσπάθειες μεσολάβησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ