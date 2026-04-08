Ρωσία και Κίνα χαιρετίζουν την κατάπαυση πυρός στο Ιράν - Το Ομάν καλεί για «λύση με διάρκεια»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει τις διευθετήσεις για κατάπαυση πυρός σχετικά με το Ιράν, προσθέτοντας πως η Κίνα έχει καταβάλει τις δικές της προσπάθειες προς την κατεύθυνση της υλοποίησης μιας ειρήνης με διάρκεια στη Μέση Ανατολή.

Ρωσία: «Η κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι επικράτησε η κοινή λογική»

Η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δείχνει ότι επικράτησε η κοινή λογική, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν θα υπάρξει φθηνό πετρέλαιο».

Αξιωματούχος των ΗΑΕ χαιρετίζει «νίκη» για τη χώρα του

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χαιρέτισε παράλληλα σήμερα μια «νίκη» της χώρας του απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Τα Εμιράτα κατήγαγαν μια νίκη σε έναν πόλεμο που ειλικρινά επιδιώξαμε να αποφευχθεί, και θριαμβεύσαμε (...) απέναντι σε μια βάναυση επίθεση», έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο προεδρικός σύμβουλος Ανουάρ Γκαργκάς.

«Ετοιμαζόμαστε σήμερα να διαχειριστούμε ένα περίπλοκο περιφερειακό πλαίσιο έχοντας ένα πιο σημαντικό κεφάλαιο, πιο βαθιά γνώση και μεγαλύτερη ικανότητα να επηρεάσουμε και να διαμορφώσουμε το μέλλον», πρόσθεσε.

Το Ομάν καλεί να ενταθούν οι προσπάθειες «για μια λύση με διάρκεια»

Το σουλτανάτο του Ομάν χαιρέτισε επίσης σήμερα την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, καλώντας «να ενταθούν οι προσπάθειες για μια διαρκή παύση της κατάστασης πολέμου στην περιοχή».

Η χώρα του Κόλπου, η οποία χαιρέτισε επίσης τον μεσολαβητικό ρόλο που διαδραμάτισε το Πακιστάν, υπογράμμισε «τη σημασία που έχει να ενταθούν ήδη από τώρα οι προσπάθειες για να βρεθούν λύσεις που θα μπορούν να δώσουν τέλος στην κρίση στην πηγή της και να επιτευχθεί μια διαρκής παύση της κατάστασης πολέμου και των εχθρικών πράξεων στην περιοχή», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν.

