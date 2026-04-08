ΕΛΚ: Ο Δημήτρης Τσιόδρας ορίστηκε εισηγητής για την αναθεώρηση κανόνων στην κυβερνοασφάλεια

Εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για την αναθεώρηση των κανόνων για την κυβερνοασφάλεια ορίστηκε ο Δημήτρης Τσιόδρας.

Τα νέα αυτά μέτρα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ απέναντι στις αυξανόμενες κυβερνοεπιθέσεις, το κόστος των οποίων έφτασε τα 9.5 τρισ. παγκοσμίως το 2025.

Κεντρικό στοιχείο της αναθεώρησης του πλαισίου αυτού (Νόμος του 2019 για την κυβερνοασφάλεια) είναι η ενίσχυση του Οργανισμού της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια (ENISA), ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα και έχει γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει καλύτερα τις χώρες της ΕΕ στην κατανόηση, την προετοιμασία και την αντιμετώπιση κοινών απειλών σε αυτόν τον τομέα.

Παράλληλα, η αναθεώρηση θα συμβάλει στην αποσαφήνιση των κανόνων και των διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ψηφιακά προϊόντα και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τους Ευρωπαίους πολίτες πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ μέσω ενός αποδοτικού ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας.

Θα ενισχύσει δε την ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών της ΕΕ, μέσω της αντιμετώπισης των κινδύνων που παρουσιάζουν οι προμηθευτές τρίτων χωρών.

Ο Eυρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η αναθεώρηση του πλαισίου για την κυβερνοασφάλεια είναι «σημαντική ευκαιρία προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων, τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ». Συμπλήρωσε δε ότι ο Οργανισμός της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), «επιβάλλεται να έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις αυξανόμενες προκλήσεις και καθήκοντα όπως ο συντονισμός αντιμετώπισης παρόμοιων κρίσεων, η επίβλεψη πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας για κρίσιμες υποδομές και η διασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής των προτύπων κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά».