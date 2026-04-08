Ράλι «ανακούφισης» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Σχεδόν 4% πάνω ο Stoxx 600

Εκτοξεύονται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, λόγω της ανακούφισης που επικρατεί έπειτα από την συμφωνία για κατάπαυση πυρός που ανακοίνωσε την Τρίτη το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας στην πρόταση του Πακιστάν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 3,71% στις 612,54 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 4,6% στις 5.893 μονάδες. Με σημαντικά κέρδη κινούνται όλοι οι επιμέρους κλάδοι, εκτός από τα καύσιμα, με εκείνους των αυτοκινήτων, των εξορύξεων και των ταξιδιών να σημειώνουν άνοδο 5,5%, 5,8% και 7,8% αντίστοιχα.

Στους υπόλοιπους δείκτες, ο DAX στη Φρανκφούρτη κερδίζει 4,9% στις 24.068 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 προσθέτει 2,58% στις 10.614 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 βρίσκεται με +4,24% τις 8.241 μονάδες. Στην Ισπανία ο ΙΒΕΧ 35 καταγράφει άνοδο 3,5% στις 18.055 μονάδες και ο FTSE MIB ενισχύεται 3,6% στις 47.067 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Air France στη Γαλλία κάνει άλμα 13,85%, ενώ η μετοχή της γερμανικής Lufthansa 11,54%. Επιπλέον, οι easyJet και Wizz Air στη Βρετανία ενισχύονται 11,17% και 13,74% αντίστοιχα στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το Axios, ο πρώτος γύρος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της διαδικασίας. Πρόκειται για τις πρώτες δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη της σύγκρουσης.

Επιπλέον, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη υπέβαλε στην Ουάσιγκτον «σχέδιο 10 σημείων», που έκρινε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, όλες οι εκδοχές αυτού του σχεδίου των 10 σημείων που αναπαράγονται στα διεθνή ΜΜΕ προέρχονται από ιρανικές πηγές και διαρροές.

Ασία

Σε ράλι επιδόθηκαν και τα ασιατικά χρηματιστήρια, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για παύση των εχθροπραξιών για δύο εβδομάδες.

Ειδικότερα, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 7% στις 5.872,34 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq πρόσθεσε 5,12% στις 1.089,85 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 5,39% στις 56.308,42 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix ανήλθε με άνοδο 3,32% στις 3.775,3 μονάδες.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε υψηλότερα κατά 3,49%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 2,84% στις 25.484 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας πρόσθεσε 2.55% στις 8.951,8 μονάδες.