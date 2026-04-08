Ανδρουλάκης στη Βαρβάκειο: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού

Ο πρόεδρος της αντιπολίτευσης επισκέφθηκε τη Βαρβάκειο Αγορά, όπου συνομίλησε με εμπόρους για την ακρίβεια και υπογράμμισε την αδυναμία της κυβέρνησης να παρέχει λύσεις

Την Βαρβάκειο Αγορά επισκέφθηκε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης όπου συνομίλησε με εμπόρους και καταναλωτές για το πασχαλινό τραπέζι κι όπως δήλωσε, είναι και φέτος πιο ακριβό από πέρυσι.

«Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ανήλθε στη χώρα μας στο 3,3%. Ο μέσος όρος της ευρωζώνης κινήθηκε στο 2,5%. Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η τελευταία στις 27 ευρωπαϊκές χώρες», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Πρόσθεσε πως αυτά είναι τα αποτελέσματα των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επισήμανε πως «πρέπει να προσθέσουμε τις αδυναμίες του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας».

«Πρέπει, λοιπόν, σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά» τόνισε και υπογράμμισε πως «η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ