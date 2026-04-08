Κίνα: Αφγανιστάν και Πακιστάν θα διερευνήσουν την επίτευξη συνολικής λύσης

Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι το Αφγανιστάν και το Πακιστάν συμφώνησαν να διερευνήσουν ειρηνευτικές συμφωνίες, με στόχο να επιλυθεί η σύγκρουση μεταξύ τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα ότι το Αφγανιστάν και το Πακιστάν συμφώνησαν στη διάρκεια ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ουρούμτσι να διερευνήσουν την επίτευξη μιας συνολικής λύσης στη σύγκρουση που ξέσπασε μεταξύ των δύο χωρών τον περασμένο Οκτώβριο.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ δήλωσε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν σε συναντήσεις στην Κίνα να μην προβούν σε ενέργειες που θα κλιμακώσουν ή θα περιπλέξουν την κατάσταση. Η Μάο πρόσθεσε πως η Κίνα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τις δύο χώρες και θα παράσχει πλατφόρμα για διάλογο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

