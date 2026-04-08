Παπασταύρου: Δεν κινδυνεύουμε με μπλακ άουτ αλλά είμαστε σε εγρήγορση

Δεν τίθεται ζήτημα εφοδιασμού, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται στενά λόγω της αστάθειας στις αγορές, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε ελεγχόμενη κατάσταση, αλλά με το σύστημα σε διαρκή επιτήρηση, παραμένει η αγορά ενέργειας, όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «δεν κινδυνεύουμε με black out», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η σταθερότητα του συστήματος προϋποθέτει συνεχή παρακολούθηση. Όπως ανέφερε, διαχειριστές και ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν διαρκώς τη λειτουργία του συστήματος, ώστε να προλαμβάνονται πιθανές διαταραχές και να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία.

Σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο – Η πρόκληση της χαμηλής ζήτησης

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός αναφέρθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα στο ΥΠΕΝ, καθώς και σε νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και τη διασφάλιση της ευστάθειας του συστήματος.

Όπως ανέφερε, η συγκυρία δημιουργεί αυξημένη πίεση σε παγκόσμια κλίμακα, ιδιαίτερα ως προς τα αποθέματα, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια τουλάχιστον για 90 ημέρες και να μην τίθεται ζήτημα εφοδιασμού.

Ειδικά για την περίοδο του Πάσχα, εξήγησε ότι καταγράφεται αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ηλιοφάνειας, την ώρα που η ζήτηση παραμένει περιορισμένη, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η έντονη χρήση κλιματιστικών. Η αναντιστοιχία αυτή, όπως σημείωσε, μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ευστάθειας, καθώς μέρος της παραγόμενης ενέργειας δεν καταναλώνεται.

Για τον λόγο αυτό, όπως υπογράμμισε, οι διαχειριστές καλούνται να παρακολουθούν στενά τις αυξομειώσεις και να διασφαλίζουν ότι το σύστημα λειτουργεί ομαλά, λαμβάνοντας εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα.

Αναφερόμενος στην αποθήκευση ενέργειας, σημείωσε ότι αποτελεί κρίσιμο εργαλείο σταθερότητας, καθώς επιτρέπει την απορρόφηση της πλεονάζουσας παραγωγής. Υπενθύμισε ότι ήδη από την 1η Απριλίου συνδέθηκαν οι δύο πρώτες μονάδες αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 16 MW, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη έργων που θα φτάσουν τα 700 MW έως το τέλος του έτους και τα 1,5 GW έως το 2027.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και τα πιο ακραία, επισημαίνοντας ότι, σε αντίθεση με το 2022, υπάρχει ταχύτερη προετοιμασία, χωρίς ωστόσο να τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα ενεργοποίησης έκτακτων μέτρων.

Αποκλιμάκωση με φόντο τα Στενά του Ορμούζ

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η πρόσφατη συμφωνία για εκεχειρία και η προοπτική επαναλειτουργίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ συνιστούν εξέλιξη που μπορεί να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης.

Όπως ανέφερε, η αποκατάσταση της εμπορικής διέλευσης ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση των πιέσεων στις αγορές και σε υποχώρηση των τιμών, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι η εξέλιξη αυτή θα διατηρηθεί. Παράλληλα, επισήμανε ότι πρόκειται για μια εύθραυστη ισορροπία, η οποία δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Μέτρα για τη βιομηχανία: Ελάφρυνση 100 εκατ. ετησίως για πέντε χρόνια και στήριξη 23.000 επιχειρήσεων



Για τη δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε για τη βιομηχανία, ο υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που κινούνται σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, επισημαίνοντας πως ήταν κρίσιμο να μην ανακοινωθεί κάτι που στη συνέχεια θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, η ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους υπολογίζεται σε 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια και, όπως είπε, έχει προκύψει έπειτα από συνεννόηση και εξάμηνη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη δεύτερη δέσμη μέτρων ύψους 200 εκατ. ευρώ, η οποία ανακοινώθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αφορά βιομηχανίες και βιοτεχνίες που θα μπορούν να πετύχουν τουλάχιστον 10% εξοικονόμηση στο ενεργειακό κόστος τους. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα αυτά δεν λύνουν συνολικά το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, σημείωσε όμως ότι ακόμη και ο ΣΕΒ τα χαρακτήρισε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Στάθηκε ιδιαίτερα στο εύρος της παρέμβασης, λέγοντας ότι οι μειώσεις αφορούν 23.000 επιχειρήσεις, καθώς, όπως τόνισε, στόχος είναι να ενισχυθεί όλος ο ιστός της βιομηχανίας και όχι μόνο οι μεγαλύτερες ή οι πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις.



Υδρογονάνθρακες: Μέσα στον Απρίλιο η υπογραφή για το γεωτρύπανο, πρώτη ερευνητική γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027



Αναφερόμενος στους υδρογονάνθρακες, ο υπουργός είπε ότι η ανάπτυξη του τομέα είχε ήδη σημασία για τη χώρα, αλλά μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά, όπως ανέφερε, πολλαπλάσια βαρύτητα. Όπως σημείωσε, για κάθε χώρα είναι κρίσιμο να μπορεί να δει αν μπορεί να εξελιχθεί σε εν δυνάμει παραγωγό φυσικού αερίου, προσθέτοντας ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, «μόνο μία λύση υπάρχει», να μπορεί δηλαδή να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και στις δικές της πηγές. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ότι μέσα στον Απρίλιο θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί η ενοικίαση για το γεωτρύπανο, ώστε τον Φεβρουάριο του 2027, δηλαδή σε δέκα μήνες, να πραγματοποιηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από μισό αιώνα. Παράλληλα, σημείωσε ότι νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου θα ξεκινήσουν πριν από το τέλος του έτους οι πρώτες σεισμικές έρευνες. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η διαδικασία προχωρά με πολύ γρήγορο βήμα, διευκρινίζοντας πάντως ότι το ζητούμενο της ερευνητικής φάσης είναι να αποδειχθεί αν τα κοιτάσματα που βρίσκονται υπό διερεύνηση είναι βιώσιμα και εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.



Εξοικονομώ: Οι δικαιούχοι πρέπει να τρέξουν έως τις 30 Ιουνίου



Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Παπασταύρου και στα προγράμματα «Εξοικονομώ» και στις επιδοτήσεις για τις αντλίες θερμότητας, καλώντας όλους τους δικαιούχους που έχουν λάβει voucher να κινηθούν άμεσα, ώστε να τα εξαργυρώσουν και να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες μέχρι τις 30 Ιουνίου. Όπως είπε, υπάρχουν ακόμη δικαιούχοι που δεν έχουν ολοκληρώσει όσα έχουν εγκριθεί και είναι σημαντικό να το κάνουν μέσα στην προθεσμία, καθώς στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα υπάρξει συνέχεια μέσω άλλου εργαλείου, παραπέμποντας στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο είχε ήδη ανακοινωθεί από κοινού με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση. Όπως ανέφερε, το νέο αυτό ταμείο αφορά τις πιο ευάλωτες ομάδες που δέχονται μεγαλύτερη πίεση από το ενεργειακό κόστος, θα καλύψει μια περίμετρο περίπου 1 έως 1,5 εκατ. ανθρώπων και θα ξεκινήσει ήδη από το δεύτερο μισό του 2026, αμέσως μετά το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης.

