Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων στα social media

Στην εξειδίκευση του μέτρου της απαγόρευσης της χρήσης των social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών προχωρούν αυτή την ώρα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τον τρόπο επιβολής της απαγόρευσης της χρήσης των social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Ο Άκης Σκέρτσος μίλησε για ένα επιχειρηματικό μοντέλο στα social media που λειτουργεί χωρίς όρια και κανόνες και μπορεί να προκαλέσει εθισμό. «Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε τεχνοφοβικοί ως πολιτεία, το αντίθετο», είπε, κάνοντας λόγο για λελογισμένους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι πολίτες με την τεχνολογία. Παραλλήλισε με την εποχή που ήρθαν στη ζωή μας τα αυτοκίνητα και δεν ήταν υποχρεωτική η χρήση ζώνης ή οι αερόσακκοι. Με τον καιρό, όμως, κρίθηκαν απαραίτητα για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση

Παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2012 και εντεύθεν (φοιτούν έως Γ' Γυμνασίου) θα απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που παρέχονται από επιγραμμικές πλατφόρμες, εξήγησε ο Δ. Παπαστεργίου. Ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 1η/1 του έτους που έχουν γεννηθεί.

Αυτό θα συμβεί καθώς οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία και θα είναι υποχρεωμένες να αποτρέπουν τη χρήση σε ανήλικους κάτω των 15 ετών. Σε περίπτωση που αδυνατούν υπάρχει διαθέσιμο το gov.gr wallet και το kids wallet, χωρίς να είναι υποχρεωτική η χρήση. Από 1η/η του 2027, σε ένα παιδί που θα μπαίνει στον λογαριασμό του σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, θα εμφανίζεται πλέον μια διαδικασία επιβεβαίωσης ηλικίας. Για να συνεχιστεί η διαδικασία, θα γίνεται σκανάρισμα με ένα QR Code μέσω του Kids Wallet.

Όσο για τις πλατφόρμες, είναι αυτές που ορίζονται και στους ευρωπαϊκούς κανόνες Digital Service Ace (DSA) και Digital Market Act (DMA). Να σημειωθεί ότι παράλληλα ενεργοποιείται και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός εποπτείας της Digital Service Act. Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, πρόκειται για τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο οι έφηβοι, Instagram Tiktok, Snapchat, Facebook, κ.α. Ωστόσο δεν περιλαμβάνονται αυτές που χρησιμοποιούνται απλώς για την ανταλλαγή μηνυμάτων, τύπου viber, WhatsApp.

Μέχρι τώρα, εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου, οι πλατφόρμες στηρίζονταν στη δικαιολογία ότι δεν είναι βέβαιες για την ηλικία ενός χρήστη. Θα πρέπει πλέον να βρουν τον τρόπο να επαληθεύουν, όπως προβλέπεται από το περιβόητο άρθρο 28 της ευρωπαϊκής Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), η οποία στη χώρα μας έχει ενσωματωθεί και στο gov.gr Waller και KidsWallet.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τον Α. Σκέρτσο, ο λόγος που η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα κάτι που θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο 2027 είναι για τονιστεί η σημασία της πολιτικής και να περάσει ένα συμβολικό μήνυμα στην κοινωνία και σε κάθε οικογένεια: «Το scrolling χωρίς όρια κάνει κακό στην ψυχική υγεία των παιδιών μας».

Ταυτόχρονα στέλνεται ένα μήνυμα στις εταιρείες τεχνολογίας: Μπαίνει στοπ στο επιχειρηματικό μοντέλο κέρδους το οποίο θεωρεί αναλώσιμη την ψυχική υγεία των παιδιών και δευτερευόντως, ακόμη και την ίδια τη δημοκρατία αφού προωθεί την παραπληροφόρηση, την τοξικότητα στα social media, τα fake news.

Εποπτεία και πρόστιμα

Αν κάποια πλατφόρμα δεν το επιβάλει και πραγματοποιηθεί καταγγελία από χρήστη, αναλαμβάνουν οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου DSA, δηλαδή η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων, το ΕΣΡ καθώς και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένω, αν υπάρχει αντίστοιχη παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Στην περίπτωση της καταγγελίας, θα γίνεται διαβίβαση της στην χώρα εγκατάστασης της πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα την Ιρλανδία. Ωστόσο αν η υπόθεση αφορά πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες (VLOP) θα ενημερωθεί ταυτόχρονα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προβλέπονται κυρώσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα πρόστιμα είναι αυτά που προβλέπει o DSA που στην περίπτωση των μεγάλων πλατφορμών φτάνουν έως και το 6% του τζίρου τους.

Οι επιπτώσεις του εθισμού στα παιδιά

«Δεν περιορίζουμε την ελευθερία του λόγου. Παίρνουμε προληπτικά κάποια μέτρα για να προσαρμοστούμε στον νέο κόσμο που έχει γεννηθεί», δήλωσε από την πλευρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μίλησε για την πρόκληση της εξάρτησης και για το πώς οδηγούμαστε από τη συνηθισμένη χρήση στην εθιστική συμπεριφορά. Όπως είπε οι αλγόριθμοι συλλέγουν δεδομένα προσωπικών προτιμήσεων, «likes», scrolling και διάρκειας παρακολούθησης περιεχομένου. Δημιουργούν εξατομικευμένη ροή πληροφοριών που προσαρμόζεται άμεσα στα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Η συνεχής έκθεση σε σύντομα και έντονα ερεθίσματα (μικρά βίντεο) δημιουργεί «ολιγοθεματικό» και συναισθηματικά φορτισμένο, «ατομικό» περιβάλλον, που ενεργοποιεί τους μηχανισμούς ανταμοιβής του ΚΝΣ (συστήματα ντοπαμίνης και ενδογενών οπιούχων). Το προκαλούμενο θετικό συναίσθημα μειώνει την ικανότητα αυτορρύθμισης, οδηγεί σε παρατεταμένες επαναλήψεις και εν τέλει σε δυσλειτουργική χρήση.

Ο υπουργός παρέθεσε και μερικά αρκετά προβληματικά στατιστικά όπως ότι 34,7% των εφήβων ανέφεραν αλληλεπιδράσεις με αγνώστους μέσω διαδικτύου, το 14,7% έχουν εμπλακεί σε Sexting και περίπου 25-30% εμπλέκονται ενεργά σε περιστατικά cyberbulling ως θύματα ή δράστες.

Συμπτώματα και Συνέπειες

Σωματική Υγεία

Καθιστική ζωή και παχυσαρκία

Οπτική κόπωση και οφθαλμικά συμπτώματα

Διαταραχές ύπνου και κόπωση

Ψυχική Υγεία

Διαταραχές προσοχής, συγκέντρωσης, μνήμης εργασίας, οργάνωσης και σχεδιασμού

Χαμηλή αυτοεκτίμηση, κοινωνική απομόνωση & ανηδονία

Κατάθλιψη & άγχος, αυξημένος κίνδυνος αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοκτονικότητα

Münchausen’s syndrome online, FoMO (fear of missing out), ηλεκτρονικός τζόγος

Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις

Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις και μείωση ζώσης κοινωνικών επαφών (Σύνδρομο σκυμμένης κεφαλής)

Μείωση κοινωνικής αλληλεπίδρασης (phubbing, hikikomori)

Ψευδή πρότυπα σώματος, κοινωνική σύγκριση και χαμηλή αυτοεκτίμηση (Selfie harm - selfie dysmorphia)

Έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, sexting, grooming, revenge porn και εκμετάλλευση

Διαδικτυακός εκφοβισμός και ενίσχυση σχολικού εκφοβισμού

Ενίσχυση ρητορικής μίσους και ρατσιστικών συμπεριφορών