ΥΠΑΑΤ για ευλογιά και αφθώδη πυρετό: Καμία χαλάρωση στην εφαρμογή των μέτρων

Σε 2.147 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων κατά το διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 5 Απριλίου 2026, με τις πληγείσες εκτροφές να ανέρχονται σε 2.655, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μόνο για εφέτος, στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 5 Απριλίου 2026, έχουν καταγραφεί 125 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ νέες εστίες εντοπίστηκαν στην Πρέβεζα, στην Ευρυτανία και στην Ιθάκη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ενόψει της πασχαλινής περιόδου, ισχύουν ειδικές οδηγίες για τις μετακινήσεις και τις σφαγές. Στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη εφαρμόζεται καθολική απαγόρευση όλων των μετακινήσεων αιγοπροβάτων.

Κεντρικός στόχος όπως σημειώνει είναι «η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων κατά της διασποράς, χωρίς καμία χαλάρωση, με αυστηρή επιτήρηση και πλήρη συμμόρφωση».

Επίσης, μετακινήσεις προς σφαγή επιτρέπονται μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή και με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας δειγματοληψίας σιέλου PCR, ενώ παράλληλα, εντατικοποιούνται οι στοχευμένοι και συντονισμένοι έλεγχοι σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με αξιοποίηση πληροφοριών και σε στενή συνεργασία των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ με τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό.

Από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως τις 5 Απριλίου 2026 στο πλαίσιο συντονισμού με την ΕΛ.ΑΣ, έχουν διενεργηθεί συνολικά 52.051 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 94 παραβάσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 93 συλλήψεις. Ειδικά για το τελευταίο δίμηνο, από 1 Φεβρουαρίου έως 5 Απριλίου 2026, οι έλεγχοι ανήλθαν σε 35.316, οι βεβαιωμένες παραβάσεις σε 54 και οι συλλήψεις σε 56.

Αναφορικά με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, το διάστημα από 15 Μαρτίου 2026 έως 7 Απριλίου 2026 έχουν καταγραφεί 25 επιβεβαιωμένα κρούσματα, με τις προσβεβλημένες εκτροφές να ανέρχονται σε 30. Η επιτήρηση κάλυψε 205 εκτροφές προβάτων, 10 εκτροφές αιγών, 11 εκτροφές βοοειδών και 56 μικτές εκτροφές.

Τέλος, όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο της κλινικής επιτήρησης και της ιχνηλάτησης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 282 εκτροφές, ενώ ελέγχθηκαν εργαστηριακά 12.568 δείγματα, με το ποσοστό θετικών εκτροφών επιτήρησης ανέρχεται σε 10,64%.