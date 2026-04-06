Η Lucie Edwards νέα Group Chief People & Culture Officer της tbi bank

Η TBI Bank ανακοίνωσε τη Lucie Edwards ως νέα Group Chief People& Culture Officer.

Η tbi bank ανακοινώνει ότι Lucie Edwards αναλαμβάνει τη θέση της Group Chief People & Culture Officer. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, σε κλάδους όπως η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας διατελέσει σε ανώτερες θέσεις σε οργανισμούς όπως η Home Credit Group και η UniCredit Group.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, η Lucie έχει δημιουργήσει ισχυρές ομάδες ηγεσίας, έχει εισαγάγει σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και έχει υποστηρίξει οργανισμούς στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό τους. Στην tbi bank, θα συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της fintech νοοτροπίας και της πελατοκεντρικής κουλτούρας που διαφοροποιούν την τράπεζα στην αγορά.

Η εμπειρία της και η σύγχρονη προσέγγισή της σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικής κουλτούρας ευθυγραμμίζονται με τη νέα φάση ανάπτυξης της τράπεζας, μετά την εξαγορά της από την Advent International. Παράλληλα, η καταγωγή της από την Τσεχία ενισχύει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της τράπεζας, η οποία απαρτίζεται από 23 διαφορετικές εθνικότητες.

Η Lucie είναι κάτοχος MBA από το Sheffield Hallam University, είναι πιστοποιημένη coach από την International Coaching Federation και έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα προγράμματα στελεχών, όπως το Stakeholder Management for Boards και το Sustainable Business Transformation στο IMD. Στον ελεύθερο χρόνο της, ασχολείται με τα ταξίδια, το snowboard και την ανάγνωση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη θεματολογία της ηγεσίας, της ψυχολογίας και της προσωπικής ανάπτυξης.

