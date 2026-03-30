Συνεχίζεται το sell off στην Micron - «Βουτιά» 30% σε οκτώ ημέρες

Η Micron μαζί με τις SK Hynix και Samsung είναι οι κύριοι προμηθευτές καρτών μνήμης για τα ΑΙ τσιπ υψηλής απόδοσης που κατασκευάζει η Nvidia

Σε κατακόρυφη πτώση βρίσκεται κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις η μετοχή της Micron, με τις απώλειες να ανέρχονται σε 30% από την 18η Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το δ' τρίμηνο του 2025.

Στις συναλλαγές της Δευτέρας στην Wall Street, ο τίτλος της Micron έχασε σχεδόν 10% κλείνοντας στα 321,80 δολάρια και μηδενίζοντας σχεδόν τα κέρδη μέσα στο 2026. Το 2025 η μετοχή είχε εκτοξευτεί άνω του 200% εν μέσω της τεράστιας αύξησης της ζήτησης για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

