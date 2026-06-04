Το όραμα του Φινλανδού για μια Ευρωπαϊκή Ένωση 40 κρατών που θα έχει μεγάλη δύναμη

Το όραμά του για μια πολύ μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε ο Φινλανδός Πρόεδρος Alexander Stubb, δηλώνοντας ότι το μπλοκ των 27 κρατών-μελών πρέπει να «σκεφτεί μεγαλεπήβολα» και να αξιοποιήσει τη συγκυρία ώστε να ενισχύσει την επιρροή και τη δύναμή του στη διεθνή σκηνή.

Το όραμά του για μια πολύ μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε ο Φινλανδός Πρόεδρος Alexander Stubb, υποστηρίζοντας ότι το μπλοκ των 27 κρατών-μελών πρέπει να «σκεφτεί μεγαλεπήβολα» και να αξιοποιήσει τη συγκυρία ώστε να ενισχύσει την επιρροή και τη δύναμή του στη διεθνή σκηνή.

Μιλώντας σε ενεργειακό συνέδριο στο Ελσίνκι, ο Stubb υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει την αύξηση του αριθμού των μελών της σε 40 κράτη. Ως πιθανούς υποψήφιους για ένταξη ανέφερε το Ην. Βασίλειο, τον Καναδά, την Τουρκία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, σε συνδυασμό με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ωθούν ορισμένες χώρες να επανεξετάσουν τα οφέλη της συμμετοχής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μιλώντας στο πλαίσιο του Eurelectric Power Summit, σχολίασε ότι «το παράθυρο ευκαιρίας» για τη διεύρυνση της Ε.Ε. «είναι αρκετά σύντομο, διότι όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ίσως όταν, δεν ξέρω πότε, αλλάξει η αμερικανική κυβέρνηση, τότε ο κόσμος θα πάψει να κινείται με την ίδια ένταση και θα αρχίσει ξανά να ασχολείται με δευτερεύοντα και περιττά ζητήματα».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία ή η ευρωπαϊκή γεωπολιτική ισχύς» βασίζεται συχνά «στο μέγεθος και την κλίμακα», ενώ εξέφρασε την άποψη ότι «η καλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική που εφαρμόστηκε ποτέ ήταν η πολιτική της ευρωπαϊκής διεύρυνσης».

«Σε αυτή τη συγκυρία πρέπει να σκεφτούμε φιλόδοξα και γεωγραφικά. Πρέπει να επεκταθούμε ή, τουλάχιστον, να δημιουργήσουμε μορφές συμμετοχής αρκετά ευέλικτες ώστε να περιλαμβάνουν συνολικά 40 ευρωπαϊκά κράτη -ή ακόμη και μη ευρωπαϊκά κράτη», ανέφερε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα στη μεγαλύτερη διαδικασία διεύρυνσης των τελευταίων δεκαετιών. Εννέα υποψήφιες χώρες επιδιώκουν να ενταχθούν τα επόμενα χρόνια. Το Μαυροβούνιο και η Αλβανία θεωρούνται οι επικρατέστεροι υποψήφιοι από τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ η Ουκρανία και η Μολδαβία πλησιάζουν στην έναρξη επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Ο Φινλανδός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει επίσης να στραφεί προς τα δυτικά και να επαναφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο στον ευρωπαϊκό πυρήνα ή, τουλάχιστον, να το φέρει «όσο πιο κοντά γίνεται».

Σύμφωνα με τον Stubb, και ο Καναδάς θα μπορούσε να εξεταστεί ως πιθανή επιλογή. «Δεν θα ήταν υπέροχο αν ο Καναδάς γινόταν το 28ο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί για την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών;»

«Κανείς δεν μιλά πλέον για την Τουρκία»

Ο Stubb δήλωσε στο συνέδριο ότι, αφού εξετάσουμε την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, «πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά και την Τουρκία».

«Κανείς δεν μιλά πια για την Τουρκία και πρέπει να ανοίξουμε το μυαλό μας ώστε να κατανοήσουμε ότι, τουλάχιστον από την οπτική της ασφάλειας, η Τουρκία πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά μας», ανέφερε.

«Στη συνέχεια, αν κοιτάξουμε προς τον νότο ή τα νοτιοανατολικά, βλέπουμε τα Δυτικά Βαλκάνια. Πρόκειται για το πιο ευαίσθητο και εύφλεκτο σημείο της Ευρώπης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τι κάνουμε με τη Σερβία, το Κόσοβο, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία; Τι κάνουμε με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη;» πρόσθεσε.

«Και τέλος, οι χώρες που βρίσκονται ιδιαίτερα κοντά στην καρδιά μου είναι, αν πάμε βόρεια, η Ισλανδία, η οποία ετοιμάζεται να διεξαγάγει δημοψήφισμα, και στη συνέχεια η Νορβηγία», είπε.

«Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε μεγάλη κλίμακα, αν θέλουμε να ασκήσουμε πραγματική ισχύ στον κόσμο. Ποιος όμως θα το κάνει αυτό, πότε, πού και με ποιον τρόπο, δεν γνωρίζω», κατέληξε.