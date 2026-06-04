Ιράν: Καμιά πρόοδος στις συνομιλίες - Τραμπ: Οι διαπραγματεύσεις πάνε «πολύ καλά»

Το Ιράν τόνισε χθες Τετάρτη πως δεν σημειώθηκε «καμιά απτή πρόοδος» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν, τόσο στον Κόλπο όσο και στον Λίβανο.

Για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο έκανε λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με το Ιράν να το διαψεύδει. «Μπορεί να μην συμβεί» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο». Οι διαπραγματεύσεις «πάνε πολύ καλά», διαβεβαίωσε.

Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι «το θέλει» και ότι οι ΗΠΑ «θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν» στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να «διαχωρίσει» τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Μάλιστα, ο Τραμπ φέρεται να είπε κατ’ ιδίαν σε συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να τερματίσει την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, σε εφαρμογή από την 8η Μαΐου, εάν οι δυνάμεις της Τεχεράνης σκότωναν στρατιωτικούς των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές στην κυβέρνησή του.

Καμιά πρόοδος στις συνομιλίες

Αντίθετα το Ιράν τόνισε χθες πως δεν σημειώθηκε «καμιά απτή πρόοδος» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν, τόσο στον Κόλπο όσο και στον Λίβανο.

«Ανταλλάχτηκαν μηνύματα όσον αφορά την ανάγκη να τερματιστεί η επίθεση εναντίον της Βηρυτού, όμως δεν σημειώθηκε καμιά απτή πρόοδος στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης», είπε ο Iρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, στην επικράτεια του Λιβάνου.

Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της λιβανικής πρωτεύουσας θα οδηγούσε στην «επανέναρξη του πολέμου σε μεγάλη κλίμακα», προειδοποίησε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μιλώντας στο λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μαγιαντίν, σύμφωνα με αποσπάσματα της συνέντευξής του όπως μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Χθες βράδυ στην Ουάσιγκτον, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν να «εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός» και να δημιουργηθούν «πιλοτικές ζώνες» υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του λιβανικού στρατού, ανέφερε τριμερής ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από δυο ημέρες συνομιλιών υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η κάτω Βουλή των ΗΠΑ εγκρίνει κείμενο που διατάσσει να τερματιστεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες Τετάρτη κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν -- γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύρραξη αυτή την 28η Φεβρουαρίου.

Το ψήφισμα, που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους τεσσάρων ρεπουμπλικάνων, φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια, με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του αμερικανικού κράτους. «Το Κογκρέσο διατάσσει τον πρόεδρο να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ από τις εχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», συνοψίζει το κείμενο.

Αιρετοί των δημοκρατικών στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της κάτω Βουλής εξήραν, μετά την ψηφοφορία, το «ισχυρό και αναμφίβολο μήνυμα που απευθύνθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ από πλευράς των Αμερικανών». «Είναι καιρός να λάβει τέλος αυτός ο παράνομος και βαθιά αντιδημοφιλής πόλεμος», πρόσθεσαν.

Παρόμοιο ψήφισμα πέρασε διαδικαστικό στάδιο-κλειδί στη Γερουσία στα τέλη Μαΐου και η υιοθέτησή του στην αμερικανική άνω Βουλή ενδέχεται να ακολουθήσει εντός της εβδομάδας.

Σε περίπτωση που εγκριθεί κι από τα δυο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου, αφού υποβληθεί στη διαδικασία ενοποίησης, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει, ώστε να μην επικυρωθεί.

Για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο θα απαιτείται σε αυτή την περίπτωση να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δυο σώματα του κοινοβουλίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες δυο τρίτων στο καθένα -- κάτι αριθμητικά αδύνατον, με δεδομένη την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Τυπικά, δυνάμει του Συντάγματος των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο, όμως ο κανόνας αυτός καταστρατηγείται επί δεκαετίες. Με τα ψηφίσματα που προώθησαν, οι δημοκρατικοί εξηγούν πως επιδιώκουν να επαναβεβαιώσουν την αρχή της ανωτερότητας της νομοθετικής επί της εκτελεστικής εξουσίας στο ζήτημα.

Μολονότι η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει ο πρόεδρος να διατάσσει εχθροπραξίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση άμεσης απειλής, απαιτεί ταυτόχρονα να ζητήσει και λάβει έγκριση από το Κογκρέσο εντός 60 ημερών.

Στις αρχές Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφησε την προθεσμία αυτή, επιχειρηματολογώντας ότι ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, έχει τερματιστεί: εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός. Οι δημοκρατικοί αμφισβητούν τον ισχυρισμό του προέδρου, τονίζοντας πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ιδίως για την επιβολή αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ