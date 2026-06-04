Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν το πρώτο βήμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία

Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, με την εξέταση της πρώτης ομάδας των κεφαλαίων τους, τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες η ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

«Φανταστικά νέα», σχολίασε η κ. Σβιριντένκο μέσω X.

«Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ένταξή μας στην ΕΕ: προχωράμε σταθερά προς την επίτευξη του στόχου μας», πρόσθεσε.

Χθες βράδυ, η κυπριακή προεδρία της ΕΕ ανακοίνωσε μέσω X ότι άρχισε προετοιμασία για την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, με αντικείμενο την πρώτη ομάδα κεφαλαίων (κράτος δικαίου, δημοκρατικά πρότυπα) με τα δυο κράτη.

Πρόκειται για «σημαντικό ορόσημο στην πορεία τους προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» και «στέλνει ισχυρό μήνυμα για την ενότητα και την αποφασιστικότητα της ΕΕ».

Κατά την ανακοίνωσή της, η Κύπρος εργάζεται για την «οριστικοποίηση των συνομιλιών» και την επίσημη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Νωρίτερα χθες, ο ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγκιαρ ανακοίνωσε ότι η Βουδαπέστη και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για τα δικαιώματα των περίπου 100.000 ούγγρων μειονοτικών που ζουν στην ουκρανική επικράτεια.

Ο κ. Μάγκιαρ θύμισε πως η σύναψη συμφωνίας για την πολυετή διένεξη ήταν αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η κυβέρνηση της Ουγγαρίας να συναινέσει στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Ως τώρα, την πρόοδο εμπόδιζε ο προκάτοχός του Βίκτορ Όρμπαν προβάλλοντας βέτο.

Η ουκρανική και η μολδαβική κυβέρνηση πιέζουν να επιταχυνθεί η διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ, με φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, που μαίνεται για πάνω από τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ