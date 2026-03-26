Κομισιόν: 1 στους 3 εμπόρους εμφανίζει εσφαλμένα εκπτώσεις σε Black Friday και Cyber Monday

Σύμφωνα με την οδηγία, όταν μια επιχείρηση ανακοινώνει έκπτωση, η τιμή αναφοράς πρέπει να είναι η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε τις τελευταίες 30 ημέρες.

Τα αποτελέσματα ελέγχου των διαδικτυακών εκπτώσεων κατά τη διάρκεια των πωλήσεων της Black Friday και της Cyber Monday, δημοσίευσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών από 23 κράτη μέλη, καθώς και από την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Οι «σαρώσεις» συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Στόχος αυτής της σάρωσης ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον οι εκπτώσεις και οι πρακτικές τιμολόγησης κατά τη διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων πωλήσεων, όπως η Black Friday και η Cyber Monday, συμμορφώνονταν με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Οι αρχές προστασίας των καταναλωτών έλεγξαν 314 διαδικτυακούς εμπόρους και διαπίστωσαν ότι το 30% ανέφερε εσφαλμένα τις εκπτώσεις κατά τη διάρκεια των εν λόγω πωλήσεων. Σύμφωνα με την οδηγία για τις ενδείξεις τιμών, όταν μια επιχείρηση ανακοινώνει έκπτωση, η τιμή αναφοράς πρέπει να είναι η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε τις τελευταίες 30 ημέρες.

Οι αρχές αξιολόγησαν επίσης άλλες τακτικές πωλήσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών. Από τους εμπόρους που ελέγχθηκαν:

Το 36% προσπάθησε να προσθέσει προαιρετικά αντικείμενα στα καλάθια των καταναλωτών. Από αυτούς, τέσσερις στους δέκα το έπραξαν χωρίς να ζητήσουν σαφώς τη συγκατάθεσή τους·

Το 34% παρουσίασε συγκρίσεις τιμών. 6 στους 10 εξ αυτών δεν εξηγούσαν σαφώς την αναφορά για τη σύγκριση των τιμών τους.

Το 18% χρησιμοποίησε τεχνικές πώλησης υπό πίεση, όπως ο ισχυρισμός ότι ένα προϊόν εξαντλείται ή η χρήση χρονομέτρων αντίστροφης μέτρησης. Η CPC διαπίστωσε ότι περισσότερες από τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις ήταν παραπλανητικές. Μια τεχνική πώλησης υπό πίεση μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική, για παράδειγμα, όταν ο ισχυρισμός της περί έλλειψης είναι ψευδής.

Το 10 % χρησιμοποίησε την «τιμολόγηση σταγόνας», όπου επιπρόσθετα τέλη ή προστέθηκαν καθυστερημένα στη διαδικασία αγοράς, όπως τέλη αποστολής ή παροχής υπηρεσιών.

Η προσθήκη στοιχείων χωρίς τη συγκατάθεση του καταναλωτή, η εμφάνιση των τιμών με παραπλανητικό τρόπο, ο ψευδής ισχυρισμός ότι ένα προϊόν εξαντλείται ή η απόκρυψη πρόσθετων τελών έως το τέλος της διαδικασίας αποτελούν παράνομες πρακτικές βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Μετά τη σάρωση, οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών μπορούν να λάβουν μέτρα κατά των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Δηλώσεις

Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία: «Η Black Friday και η Cyber Monday προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Ωστόσο, μια μεγάλη συμφωνία δεν είναι δικαιολογία για να εξαπατήσετε τους κανόνες. Οι καταναλωτές αναμένουν δίκαιη μεταχείριση, είτε πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου είτε εκτός διαδικτύου. Η σάρωση μας θα πρέπει να λειτουργεί ως υπενθύμιση: Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους δίκαια πάντα επωφελούνται».

Μάικλ ΜακΓκραθ, επίτροπος Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, Κράτους Δικαίου και Προστασίας του Καταναλωτή: «Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Οι παραπλανητικές εκπτώσεις και οι ψευδείς «προωθήσεις» υπονομεύουν την εμπιστοσύνη αυτή. Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών επιτυγχάνουν προσεκτική ισορροπία, διασφαλίζοντας μια δίκαιη αγορά που εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών. Αυτή η σάρωση μας δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς, βοηθώντας μας να εντοπίσουμε πού χρειάζεται περαιτέρω δράση για να διατηρηθεί δίκαιη, διαφανής και ανταγωνιστική».

Ιστορικό

Η συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ) είναι ένα δίκτυο εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών που σημειώνονται στην ενιαία αγορά.

Οι υποχρεώσεις των εμπόρων όσον αφορά τις μειώσεις των τιμών καθορίζονται στην οδηγία για την αναγραφή των τιμών. Η προώθηση των τιμών ρυθμίζεται επίσης από την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Στη σάρωση συμμετείχαν τα ακόλουθα κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία. Η Ισλανδία και η Νορβηγία συμμετείχαν επίσης στη σάρωση.