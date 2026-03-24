Με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις η συνάντηση SSM – τραπεζών

Σε θετικό και ουσιαστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος με τον SSM, με την ατζέντα να εστιάζει λιγότερο σε επιμέρους εποπτικά ζητήματα και περισσότερο στη συνολική εικόνα ρίσκου που διαμορφώνεται διεθνώς και στην εγχώρια οικονομία.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών του επόπτη, αποκτώντας ωστόσο ειδικό βάρος λόγω της γεωπολιτικής συγκυρίας.

Κεντρικό βάρος δόθηκε σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στον τρόπο με τον οποίο αυτές επανακαθορίζουν τις βασικές παραμέτρους του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η επικεφαλής του SSM, Κλαούντια Μπουχ εμφανίστηκε να δίνει μεγαλύτερο βάρος σε εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δύνανται να επηρεάσουν το κόστος χρήματος και την ποιότητα ενεργητικού.

Παρόλα αυτά δεν τέθηκαν ζητήματα ανησυχίας για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ωστόσο επισημάνθηκε η ανάγκη αυξημένης εγρήγορσης απέναντι σε δευτερογενείς επιπτώσεις, ιδίως μέσω του ενεργειακού κόστους, των πληθωριστικών πιέσεων και της δυνητικής επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διατήρηση επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων και στη βιωσιμότητα της κερδοφορίας, ως βασικών παραμέτρων για την απορρόφηση ενδεχόμενων κραδασμών και τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της οικονομίας.

Πέραν του γεωπολιτικού ρίσκου, της μεταβλητότητας και των διαύλων μετάδοσής τους στο τραπεζικό σύστημα, στο επίκεντρο του επόπτη βρίσκονται και ειδικότερα ζητήματα ποιότητας ενεργητικού, όπως τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και τα δάνεια σε καθεστώς μειωμένων καταβολών (step-up) για τα οποία ο SSM έχει θέσει σαφές χρονοδιάγραμμα επαναφοράς σε πλήρως τοκοχρεωλυτική εξυπηρέτηση έως το τέλος του 2026. Για όσα μείνουν σε πρόγραμμα μειωμένων καταβολών θα προχωρά σε εποπτική προσαρμογή.

Στη βάση αυτών, οι τέσσερις συστημικές σχημάτισαν σημαντικό όγκο προβλέψεων για δάνεια σε ελβετικό φράγκο και δάνεια σε προγράμματα μειωμένων καταβολών, το 2025, προκειμένου να έχουν έναν πιο καθαρό ορίζοντα από τη φετινή χρονιά.

Τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες «ροκάνισαν» ένα τμήμα της υπεραπόδοσης προκειμένου να προχωρήσουν σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και για την υιοθέτηση μέτρων κατόπιν κυβερνητικών παρεμβάσεων (πχ προμήθειες, φορέας ακινήτων, πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου») και των γραμμών καθοδήγησης του επόπτη.