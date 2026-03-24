Η Intersport αναλαμβάνει τον ρόλο του αποκλειστικού εμπορικού συνεργάτη merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Τι περιλαμβάνει η πενταετής συνεργασία με την ΕΠΟ.

Την «υπογραφή» της Intersport θα φέρει η πρώτη μπουτίκ της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου στο κέντρο της Αθήνας. Όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου, η Intersport του ομίλου Fourlis εκκινεί στρατηγική συνεργασία πενταετούς διάρκειας με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ). «Η Intersport αναλαμβάνει τον ρόλο του αποκλειστικού εμπορικού συνεργάτη merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσής της στον χώρο του ποδοσφαίρου», αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Γενικός Διευθυντής της Intersport, Βαγγέλης Μπάτρης.

Σε τι θα αφορά η συνεργασία

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Intersport αναλαμβάνει την αποκλειστική εμπορική αξιοποίηση του επίσημου merchandise της Εθνικής Ομάδας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, επενδύοντας σε ένα πολυκαναλικό (omnichannel) μοντέλο που ενώνει τη λιανική με τη χονδρική. Σε πρώτη φάση η Intersport θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει την πρώτη επίσημη μπουτίκ της Εθνικής Ομάδας στην Αθήνα. Τη δεδομένη στιγμή, αναζητείται ο κατάλληλος χώρος στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στόχος είναι η μπουτίκ να λειτουργήσει έως το τέλος του 2026.

«Θα δημιουργήσουμε 200 κωδικούς για την Εθνική, σε μια συλλογή για όλη την οικογένεια. Για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί. Αυτοί οι κωδικοί θα προστεθούν στους 30 της Adidas, για να μπουν στη μπουτίκ», εξήγησε ο κ. Μπάτρης, για να προσθέσει πως οι φίλαθλοι θα μπορούν να βρίσκουν τα επίσημα προϊόντα της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου, κατά αποκλειστικότητα και στο δίκτυο καταστημάτων της Intersport στην Ελλάδα, το οποίο αριθμεί πλέον 66 φυσικά σημεία πώλησης, καθώς και στο intersport.gr.

Ταυτόχρονα, αποκάλυψε ότι η Intersport θα αναλάβει να «τρέξει» και το e-shop της Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου, ενώ συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών θα υπάρξει και σε επίπεδο χονδρεμπορίου. «Πάμε να κάνουμε παγκοσμίως γνωστή την Εθνική μας σε όλο τον πλανήτη», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπάτρης.

Η «επένδυση» της Intersport στο ποδόσφαιρο

Ως αποκλειστικός δικαιοδόχος (franchisee) του εμπορικού σήματος Intersport για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο όμιλος Fourlis διατηρεί σήμερα ένα πολύ ισχυρό δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων στις τέσσερις χώρες.

Ωστόσο, χρονιά ορόσημο για τον όμιλο και δη για την Intersport αποδείχθηκε το 2025, με τη δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου ποδοσφαιρικού καταστήματος στον κόσμο. Πρόκειται για το κατάστημα Intersport Football Club, συνολικής έκτασης 1.200 τμ, το οποίο βρίσκεται στο Star Center στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, επί των οδών Θηβών και Παρνασσού. «Πρόκειται για ένα από τα πέντε μεγαλύτερα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα», δήλωνε πριν από έναν χρόνο ο κ. Μπάτρης, εξηγώντας πως «το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα άθλημα στον πλανήτη και σε συμμετοχή και από πλευράς οπαδών. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες για ποδοσφαιρικό εξοπλισμό, αλλά δεν υπάρχει προσφορά. Βλέποντας αυτή την απήχηση, ήρθαμε σε επαφή με την Intersport International και της ζητήσαμε να γίνουμε η πρώτη χώρα - πιλότος με εξειδικευμένο κατάστημα ποδοσφαίρου».

Μετά το κατάστημα της Αθήνας, εξειδικευμένο κατάστημα Intersport Football Club άνοιξε και στην Καλαμαριά, ενώ τους τελευταίους μήνες αναζητείται ο κατάλληλος χώρος ώστε να ανοίξει κατάστημα στη Λευκωσία. Όραμα του ομίλου είναι να ανοίξει συνολικά δέκα εξειδικευμένα καταστήματα Intersport Football Club σε ορίζοντα τριετίας σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία, σε μια επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ. Στόχος δε είναι το νέο concept να αποφέρει πωλήσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας.

Αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ερωτηθείς, χθες, ο κ. Μπάτρης για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την ελληνική αγορά λόγω των ραγδαίων εξελίξεων που σημειώνονται στη Μέση Ανατολή, αναγνώρισε ότι η αβεβαιότητα αρχίζει να ρίχνει τη σκιά της στην κατανάλωση. Όπως τόνισε, είναι γεγονός τις τελευταίες εβδομάδες η μείωση των τουριστικών ροών από το Ισραήλ στη χώρα μας, ενώ εκτίμησε ότι το διαθέσιμο εισόδημα θα δεχθεί πιέσεις από ένα κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και βασικά αγαθά.

«Έχουμε κάνει σχέδια για μια δυνατή χρονιά ως εταιρεία αλλά κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης», ανέφερε. Να σημειωθεί εδώ ότι, σύμφωνα με τον κ. Μπάτρη, η Intersport «τρέχει» με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, την ώρα που η συνολική αγορά αθλητικών ειδών στη χώρα μας αναπτύσσεται μετριοπαθώς, με έναν ρυθμό της τάξης του 3%.