Premia: Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ

Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού θέτει η PREMIA το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 23.03.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το "ΚΟΔ") από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως Ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμύρια (€150.000.000) με ελάχιστο ποσό έκδοσης Ευρώ εκατόν πέντε εκατομμύρια (€105.000.000), διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000) (εφεξής οι "Ομολογίες"), σύμφωνα με την από 17.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η "Έκδοση").

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής η "Δημόσια Προσφορά"), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής το "Η.ΒΙ.Π.") του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α."), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το "Σ.Α.Τ.") και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 20.03.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η "Εισαγωγή"), υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 23.03.2026, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• της "Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών": https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issue…,

• της Εταιρείας: https://premia.properties/ependytikes-schesis/enimerotika-pliroforiaka-…,

• της "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.": https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia,

• της "Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία": https://www.piraeusgroup.gr/premia2026,

• της "Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία": https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/metoxes-kai-xrimatistirio/en…,

• της "Τράπεζα Optima bank A.E.": https://www.optimabank.gr/business/investmentbanking/enimerotika-plirof…,

• της "CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία": https://www.crediabank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/premia…, και

• της "Vigor Finance ΑΕΠΕΥ": https://vigor.finance/investor-content/

Επίσης, με πρωτοβουλία της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στην Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 59, Αθήνα, Τ.Κ. 115 21, στα κεντρικά γραφεία και στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης, "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." και "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και "ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.", του Κύριου Αναδόχου, "CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και του Αναδόχου, "VIGOR FINANCE ΑΕΠΕΥ".

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, στην Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 59, Αθήνα, Τ.Κ. 115 21, τηλ.: 210 6967600 (αρμόδιος ο κ. Παντελής Βουτηράκης, Finance & IR Manager).