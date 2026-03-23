Alpha Bank: Πάνω από 19.000 τεμάχια ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού στην Κεντρική Μακεδονία

Πάνω από 1 εκατ. πολίτες έχουν αποκτήσει ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε 114 περιοχές της Ελλάδας μέσα από το πρόγραμμα «Μαζί με στόχο την υγεία».

Η Alpha Bank συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, υλοποιώντας για 12η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο την υγεία», το οποίο φέτος ενίσχυσε δομές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η τράπεζα, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Άγονη Γραμμή Γόνιμη», παρέδωσε συνολικά 19.818 τεμάχια ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού σε 11 δομές υγείας και φροντίδας σε 10 περιοχές της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, ενίσχυσε με ιατρικό εξοπλισμό, μηχανήματα και αναλώσιμα τα Κέντρα Υγείας Αλεξάνδρειας, Αριδαίας, Λιτόχωρου, Πύργου – Χαλάστρας, Ηράκλειας, Κασσανδρείας και Πολυκάστρου, καθώς και το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος, το Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμονας», τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Διαμαντίδειος Στέγη»- Μέριμνα Ποντίων Κυριών καθώς και το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών.

Παράλληλα, για τέταρτη συνεχή χρονιά υλοποιήθηκε, σε συνεργασία με τον Οργανισμό «GivMed – Share medicine share life», η δράση εταιρικού εθελοντισμού «Μαζί, συγκεντρώνουμε φάρμακα». Φέτος, η δράση απέκτησε πιο συμμετοχικό χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά συμμετείχαν ενεργά, όχι μόνο εργαζόμενοι της τράπεζας, αλλά και πελάτες των καταστημάτων, καθώς και μαθητές από πέντε σχολεία της Περιφέρειας (7ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης, 4ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας – Ξενιτίδειο, 11ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, 9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς, 10ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης).

Η διεύρυνση αυτή ενίσχυσε σημαντικά την πρωτοβουλία, καλλιεργώντας παράλληλα την έννοια της προσφοράς και της αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 1.364 κουτιά φαρμάκων και προϊόντων υγείας συνολικής αξίας 11.237,07 ευρώ, τα οποία διατέθηκαν σε οχτώ δομές της Περιφέρειας: στα Κοινωνικά Φαρμακεία Θεσσαλονίκης, Βισαλτίας, Βέροιας, Παιονίας και Έδεσσας-Θέλκου καθώς και στο Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης, στο Γηροκομείο «Ο Καλός Σαμαρείτης Κατερίνης» και στο Ίδρυμα Αγάπης και Οίκος Ευγηρίας Αρναίας - Παναγία του Ακάθιστου.

Η Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank, Ρούλη Χριστοπούλου δήλωσε: «Για μία ακόμη χρονιά, το «Mαζί, με στόχο την υγεία», συνεχίζει να στηρίζει δομές υγείας και φροντίδας συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων πολιτών. Είναι ένα Πρόγραμμα που αποδεδειγμένα έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο σύστημα υγείας της χώρας εδώ και 12 χρόνια. Συνεχίζουμε και το 2026 τη δράση μας, με βασική προτεραιότητα την ουσιαστική στήριξη των πολιτών και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε σύγχρονες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας».

Λίγα λόγια για το «Μαζί με στόχο την υγεία»

Η τράπεζα στηρίζει δομές υγείας και φροντίδας σε όλη τη χώρα, δίνοντας προτεραιότητα σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, με στόχο να μειώσει τις ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης.

Μέχρι σήμερα, έχουν ενισχυθεί 138 δομές σε όλη την Ελλάδα με 421.839 τεμάχια ιατρικών μηχανημάτων και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού. Οι δομές εξοπλίζονται με βάση τις καταγεγραμμένες τους ανάγκες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και στην ενίσχυση του του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων. Σύμφωνα με τη Μελέτη Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου, αποδεικνύεται η μεγάλη συνεισφορά του Προγράμματος, καθώς για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε σε αυτό, επεστράφη κοινωνική αξία ύψους τουλάχιστον 11,46 ευρώ.