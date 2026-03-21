Ένοχος για εξαπάτηση των μετόχων του Twitter ο Έλον Μασκ

Ένοχο για παραπλάνηση των μετόχων του Twitter, έκρινε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ τον Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια της εξαγοράς ύψους 44 δισ. δολαρίων το 2022.

Ειδικότερα, το δικαστήριο αποφάσισε ότι υποβάθμισε σκόπιμα τους μετόχους καθώς προσπαθούσε να επαναδιαπραγματευτεί ή να καθυστερήσει τη συμφωνία.

Οι ένορκοι έκριναν ότι δύο δηλώσεις του Μασκ λίγο μετά τη συμφωνία εξαγοράς του Twitter ήταν παραπλανητικές και συνέβαλαν στην πτώση της μετοχής της εταιρείας.

Ο Μασκ είχε καταθέσει προσφορά για την αγορά του Twitter τον Απρίλιο του 2022, μετά από λίγο όμως έθεσε υπό αμσφισβήτηση το επίπεδο των bots, των spam και των ψεύτικων λογαριασμών στην πλατφόρμα της εταιρείας. Ένα μήνα μετά ο Μασκ ανέφερε σε ένα tweet του ότι θα αναστείλει προσωρινά τη συναλλαγή μέχρι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter να αποδείξει ότι τα επίπεδα μη αυθεντικών λογαριασμών ήταν περίπου το 5%, όπως είχε αναφερθεί στις καταθέσεις της εταιρείας προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Τα tweets και η δημόσια συζήτηση που είχε δημιουργηθεί οδήγησαν τη μετοχή του Twitter σε πτώση κατά 10% μέσα σε μία μόνο συνεδρίαση. Το δικαστήριο συσκέφθηκε για τέσσερις ημέρες και ομόφωνα έκρινε ότι τα tweets του Musk στις 13 και 17 Μαΐου ήταν ουσιωδώς ψευδή ή παραπλανητικά.

Πρόκειται για μία σημαντική νομική ήττα για τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με σημαντικές αποζημιώσεις που ενδεχομένως να φτάσουν και τα 2,5 δισ. δολάρια, όπως δήλωσε δικηγόρος των εναγόντων στο Reuters.

«Το ότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δεν του δίνει ασυλία», δήλωσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι «εάν μπορείς να επηρεάσεις τις αγορές με τα tweets σου, φέρεις την ευθύνη για τη ζημιά που προκαλείς στους επενδυτές».

Από τη μεριά του ο Μασκ, χαρακτήρισε την απόφαση «ένα εμπόδιο στον δρόμο» και ανακοίνωσε πως θα προσφύγει σε έφεση.

