Skroutz Plus Days: Διήμερο αποκλειστικών προσφορών στις 17 & 18 Μαρτίου

Η αγοραστική εμπειρία των Skroutz Plus συνδρομητών απογειώνεται με τα Plus Days.

Το Skroutz, σε συνέχεια της νέας του καμπάνιας με τίτλο “Μη Σκας, Skroutz Plus” για την ομώνυμη συνδρομητική του υπηρεσία, έρχεται με ένα διήμερο αποκλειστικών προσφορών για όλους τους Skroutz Plus συνδρομητές.

Στo Plus Days event, στις 17 & 18 Μαρτίου, τα μέλη της υπηρεσίας θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από αποκλειστικές προσφορές σε δημοφιλή προϊόντα τεχνολογίας, μόδας και πολλών άλλων κατηγοριών, τις οποίες μπορούν να ανακαλύψουν στη σελίδα προσφορών.

Επιπλέον, θα μπορούν να εξασφαλίσουν αποκλειστικά υψηλά ποσοστά επιστροφής (έως 20%) στις αγορές τους, τα οποία μπορούν να εξαργυρώσουν σε μελλοντικές παραγγελίες μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Skroutz Coins. Πιο συγκεκριμένα, θα έχουν 20% επιστροφή σε Λευκά Είδη και Είδη Διακόσμησης, 10% επιστροφή σε προϊόντα από την κατηγορία Παιδικών Παιχνιδιών και Κατοικίδια, 10% επιστροφή σε Kονσόλες, περιφερειακά για gaming και video games (ηλεκτρονικά παιχνίδια), 10% επιστροφή σε προϊόντα Μακιγιάζ και Περιποίησης προσώπου, 8% επιστροφή σε οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις, κινητά, smartwatches, desktops & laptops, tablets και προϊόντα αναβάθμισης υπολογιστών (κάρτες γραφικών, μητρικές κάρτες, μνήμες RAM κ.α.) και 5% επιστροφή σε Συμπληρώματα Διατροφής.

Μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Skroutz Coins, ο καταναλωτής συγκεντρώνει με κάθε αγορά πόντους, που εξαργυρώνονται σε επόμενες παραγγελίες, ενώ η χρήση της Skroutz Plus Mastercard του προσφέρει 5% επιβράβευση (μέχρι τις 11 Απριλίου) στις αγορές μέσω Skroutz και 0,5% σε κάθε άλλη συναλλαγή. Το αγοραστικό ταξίδι των Plus μελών ολοκληρώνεται μέσω του Skroutz Hub, όπου 30.000 προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα για άμεση αποστολή. Με τον τρόπο αυτό, παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους από το Hub σε οποιοδήποτε Skroutz Point χωρίς περιορισμό στο ποσό αγοράς και με μηδενικά έξοδα μεταφοράς. Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο της Skroutz Last Mile, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 3.000 Skroutz Points, με επιπλέον νέα 875 Skroutz Points και 35.000 θυρίδες μέσα στο 2026, καλύπτοντας κάθε σημείο της χώρας.

Οι καταναλωτές έχουν πάντα τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την υπηρεσία δωρεάν για έναν μήνα, ώστε να γνωρίσουν στην πράξη την ευκολία που προσφέρει το Skroutz Plus.