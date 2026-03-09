CrediaBank: Στόχος επαναλαμβανόμενο RoTE άνω του 18% και δάνεια πάνω από 14 δισ. ευρώ

Τη στρατηγική της για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη παρουσίασε η CrediaBank, θέτοντας συγκεκριμένους μακροπρόθεσμους στόχους για την κερδοφορία, την πιστωτική επέκταση και την αποδοτικότητα του ομίλου.

Τη στρατηγική της για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη παρουσίασε η CrediaBank, θέτοντας συγκεκριμένους μακροπρόθεσμους στόχους για την κερδοφορία, την πιστωτική επέκταση και την αποδοτικότητα του ομίλου. Η στρατηγική του ομίλου στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την περαιτέρω ανάπτυξη στην ελληνική τραπεζική αγορά, την επιτάχυνση της ανάπτυξης της θυγατρικής στη Μάλτα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση συνεργειών, καθώς και τη δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, η τράπεζα στοχεύει σε ισχυρή ανάπτυξη των δανείων και των εσόδων, με ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) μεσαίου επιπέδου της τάξης του 10% – 20%, ενώ το χαρτοφυλάκιο δανείων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 14 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο όμιλος θέτει στόχο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο περίπου 3%, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα 30% – 40%, αντανακλώντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η CrediaBank στοχεύει σε καθαρά κέρδη άνω των 325 εκατ. ευρώ, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 1,9 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο όμιλος θέτει στόχο για επαναλαμβανόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω του 18%, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 να διαμορφώνεται πάνω από 15%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι στηρίζονται σε διαφοροποιημένες πηγές εσόδων, βελτιστοποίηση του ισολογισμού και ενίσχυση της δημιουργίας κεφαλαίου.