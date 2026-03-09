Γερμανία: Απογοήτευσαν τα στοιχεία για τη βιομηχανία στην αρχή του έτους

Η γερμανική βιομηχανία ξεκίνησε τη χρονιά με αρνητικά σημάδια, καθώς τόσο η παραγωγή όσο και οι εργοστασιακές παραγγελίες κατέγραψαν πτώση.

Η γερμανική βιομηχανία ξεκίνησε τη χρονιά με αρνητικά σημάδια, καθώς τόσο η παραγωγή όσο και οι εργοστασιακές παραγγελίες κατέγραψαν πτώση, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την πορεία της μεταποίησης και μετριάζοντας τις ελπίδες για μια γρήγορη ανάκαμψη στον κρίσιμο μεταποιητικό τομέα.

Αναλυτικότερα, η παραγωγή μειώθηκε κατά 0,5% τον Ιανουάριο, μετά από αναθεωρημένη πτώση 1% τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η στατιστική υπηρεσία της χώρας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg ανέμεναν αύξηση της τάξης του 1%.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Destatis ανέφερε ότι η ζήτηση κατέρρευσε κατά 11,1% τον Ιανουάριο, μετά από σημαντική άνοδο τον Δεκέμβριο. Η πτώση αυτή ήταν μεγαλύτερη από κάθε πρόβλεψη οικονομολόγου που συμμετείχε σε έρευνα του Bloomberg.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε συνέχεια των ερευνών που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα από τους υπεύθυνους προμηθειών (PMI), οι οποίες έδειξαν ότι ο μεταποιητικός τομέας της Γερμανίας επεκτείνεται για πρώτη φορά από το 2022.

Μια ουσιαστική ανάκαμψη θεωρείται κρίσιμη για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, προκειμένου να αφήσει πίσω της τα χρόνια στασιμότητας ή συρρίκνωσης της παραγωγής. Το 2025 η οικονομία κατέγραψε οριακή ανάπτυξη μόλις 0,2%, ρυθμό που ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «μη ικανοποιητικό».

Υπάρχει ευρεία προσδοκία ότι η σημαντική αύξηση των δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές θα λειτουργήσει ως «στυλοβάτης» μιας ισχυρής ανάκαμψης μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, οι κίνδυνοι από τις εμπορικές αναταράξεις της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν -και η συνακόλουθη άνοδος των τιμών ενέργειας- εντείνουν την αβεβαιότητα.

Το Υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας τόνισε ότι, παρά τα ισχυρά στοιχεία για τον βιομηχανικό τομέα στο τέταρτο τρίμηνο, η υποχώρηση στις αρχές της χρονιάς «δεν αποτελεί έκπληξη».